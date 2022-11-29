Tử vi dự đoán 11 ngày tới (30/11 - 10/12/2022), xua tan tà khí, phú quý phát tài, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, nhận hồng phúc trời ban, vạn sự bình yên, đời thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 14:11

3 con giáp cận kề phú quý, tài lộc vượng phát, sự nghiệp ngày càng rực rỡ, có cơ hội phát tài, viên mãn tròn đầy cả tình lẫn tiền.

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đich sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Dần không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.

Tử vi dự đoán 11 ngày tới, người tuổi Dần có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Con giáp tuổi Dần không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Dần luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn. Tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, tài vận dồi dào. Những người tuổi Dần đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

Tử vi dự đoán 11 ngày tới (30/11 - 10/12/2022), xua tan tà khí, phú quý phát tài, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, nhận hồng phúc trời ban, vạn sự bình yên, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Con giáp tuổi Dần không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh, cuộc sống của tuổi Dần luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu trời sinh nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, Sửu mang tính cách cương nghị, sống chân thành nên được nhiều người tin tưởng. Sau những thăng trầm thì đúng 11 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi cho biết, những người tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lơi. Với những người tuổi Sửu đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Được quý nhân nâng đỡ, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Tuổi Sửu đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, Sửu sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Tử vi dự đoán 11 ngày tới (30/11 - 10/12/2022), xua tan tà khí, phú quý phát tài, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, nhận hồng phúc trời ban, vạn sự bình yên, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Tử vi cho biết, những người tuổi Sửu sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lơi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình khá phóng khoáng. Con giáp này ưa thích tự do và thích hợp làm những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Mùi có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường được người tốt giúp đỡ. Tử vi dự đoán 11 ngày sắp tới, tuổi Mùi sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy.

Trong thời gian này, chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng. Chính vì vậy, những người tuổi Mùi hãy mạnh dạn làm ăn, bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.

Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Mùi không những có một khoản tiền dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Đây là phần thưởng xứng đáng với Mùi vì thái độ sống tuyệt vời và sự cố gắng không ngừng suốt thời gian qua.

Tử vi dự đoán 11 ngày tới (30/11 - 10/12/2022), xua tan tà khí, phú quý phát tài, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, đại phát đại lợi, nhận hồng phúc trời ban, vạn sự bình yên, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ngoài ra trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi còn có Thần Tài nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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