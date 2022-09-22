Đúng 16 giờ chiều nay (22/9/2022), Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng vào đúng 16 giờ ngày 22/9.

Tuổ Mão

Quý nhân “soi đường dẫn lối” giúp người tuổi Mão sẽ có được những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho những kế hoạch đang theo đuổi. Công sức mà bản mệnh bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành tựu xứng đáng. Đầu óc nhanh nhạy và trí tuệ hơn người là thế mạnh giúp bạn nắm bắt được thời cơ tốt để gia tăng nguồn tài chính bản thân một cách nhanh chóng.  

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ vô cùng hòa thuận, ấm êm. Tình yêu giữa bạn và nửa kia đang có khoảng thời gian đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Người tuổi này đã kết hôn hiện đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có nửa kia luôn chia sẻ, trò chuyện và quan tâm đến mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.  

Đúng 16 giờ chiều nay (22/9/2022), Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng - Ảnh 1
Quý nhân “soi đường dẫn lối” giúp người tuổi Mão sẽ có được những ý tưởng độc đáo, mới lạ cho những kế hoạch đang theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra đại cát đại lợi vào đúng 16 giờ chiều ngày 22/9. Sự nhạy bén và trí thông minh giúp con giáp này chinh phục thử thách này đến thử thách khác. Cùng với đó, việc chấp nhận sai lầm và lắng nghe ý kiến đóng góp giúp con đường sự nghiệp ngày phát triển hơn nữa. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn. Người đã kết hôn có khoảng thời gian vui vẻ và ngập tràn tiếng cười bên người ấy. Còn người độc thân nhận được lời tỏ tình dễ thương nhờ vào nét duyên dáng của mình. 

Đúng 16 giờ chiều nay (22/9/2022), Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra đại cát đại lợi vào đúng 16 giờ chiều ngày 22/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đúng 16 giờ chiều ngày 22/9, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Bạn có thể xử lý tốt những vấn đề phát sinh bất ngờ nhờ vào sự nhanh trí, và linh hoạt của mình. Khoản thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính và phụ giúp con giáp này có thể trút bỏ nỗi lo về những vấn đề chi tiêu, mua sắm cá nhân.

Vận trình tình cảm ngọt ngào, lãng mạn. Người độc thân hãy cứ là chính mình thì tình yêu sẽ sớm mỉm cười. Bạn luôn cảm thấy thật may mắn vì lúc nào, gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. 

Đúng 16 giờ chiều nay (22/9/2022), Thần Tài săn đón, 3 con giáp may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề, tình duyên vụt sáng - Ảnh 3
Đúng 16 giờ chiều ngày 22/9, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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