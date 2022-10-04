Đúng 15h chiều 4/10/2022, Thần Tài theo gót, 3 con giáp phất lên vùn vụt, tiền tỷ vào túi, giàu sang ngất Trời

Vào 15h chiều 4/10/2022 gọi tên con giáp phát tài là tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sẽ khá thuận lợi trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc.

Vì bạn luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc nên dễ nhận được khoản tiền thưởng nóng do cấp trên khen ngợi.

Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên nên được giao cho nhiệm vụ quan trọng. Dù đồng nghiệp xung quanh có đố kị, bạn cũng vẫn quyết tâm hướng tới các mục tiêu và gặt hái thành công.

Thậm chí, một số người còn gặt hái được khoản tiền kha khá nhờ vào vận may trong kinh doanh, đầu tư. Vì thế, khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ thịnh vượng một cách bất ngờ do Thìn sẽ nắm trong tay cơ hội đổi đời.

Từ đây cuộc sống bước sang trang mới, mọi chuyện thuận lợi, hanh thông, may mắn và có tài có lộc. Nếu như Thìn đang có kế hoạch mua sắm với khoản tiền lớn thì có thể thực hiện được.

Người tuổi Thìn có những mối quan hệ ngoại giao cực kỳ tốt và nhiều phúc khí. Điều này tạo cơ hội gia tăng nguồn tiền mang về cho bản thân. Thậm chí chúng còn mang đến khả năng sinh lời trong tương lai. Vào 15h chiều 4/10/2022, nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà và quý nhân hết lòng nâng đỡ nên nay mai Thìn sẽ đón mưa tài lộc.

Làm việc không quá vất vả mà tiền bạc vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Thìn trong thời gian này.

Tuổi Mão

Khoảng thời gian vừa qua, tuổi Mão chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn, đối đầu thử thách nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, làm đà cho sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng vào 15h chiều 4/10/2022, công việc của tuổi Mão diễn ra suôn sẻ, không gặp nhiều trở ngại, làm đâu thắng đó, mọi lĩnh vực đều nhận được tín hiệu tích cực.

Đây là thời điểm tuổi Mão đón nhận cơ hội kiếm tiền ập đến. Con giáp này cần bình tĩnh để đưa ra các quyết định phù hợp.

Về phương diện tình cảm, người độc thân mở lòng thì có thể tìm được đối tượng ưng ý. Tất nhiên bản mệnh vẫn cần xem xét kỹ đối phương nhưng cũng không nên quá khắt khe kẻo làm lỡ mối duyên tốt. Người đã có đôi có cặp củng cố tình cảm giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm