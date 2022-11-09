Bạn thuộc con giáp Dậu là người thông minh và tài năng bẩm sinh, được kết hợp giữa vẻ đẹp và tài năng, hiểu được tầm quan trọng của các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau để thành công, nam tuổi Dậu cũng rất hay nói và có thể trò chuyện với tất cả mọi người trung thực, thật thà và họ là một trong những con giáp dễ thành công trong kinh doanh.

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (11/11 – 25/11), tuổi Dậu và gia đình của cải tăng, thu nhập tăng cao, tài lộc nhiều, ngày giàu sắp tới, luôn có thể vươn lên từng bước, tài lộc dồi dào tươi sáng, sự nghiệp đã bật đèn xanh suốt một chặng đường, của cải sẽ nhân đôi tăng trưởng, mở ra một tương lai tươi sáng và huy hoàng, cuộc đời rực rỡ, tài lộc xoay chuyển tứ phía.

Người tuổi Hợi trong tuần mới phúc khi dâng cao, vận trình khởi sắc. Con giáp làm gì cũng đều có qúy nhân tương trợ, mưu sự thuận lợi, hơn nữa bản mệnh lại giỏi về kinh doanh, nên trong thời gian này có thể tạo bước đột phá lớn về sự nghiệp, kéo theo là thu nhập có sự cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (11/11 – 25/11), bản mệnh nên chú ý về vấn đề sức khỏe của mình. Con giáp này nên từ bỏ các thói quen ăn vặt, ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quản sẽ làm tăng gánh nặng cho gan.

Tuổi Thìn

Từ đầu năm 2022, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi 15 ngày tới (11/11 – 25/11) một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.