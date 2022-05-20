Đúng 15 giờ hôm nay (thứ Sáu, 20/5/2022): HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG chiếu cố, những con giáp bỗng trở nên thênh thang trên bước đường sự nghiệp - công danh, tài vận thăng tiến, cuộc sống vươn lên tầm cao mới

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang số may mắn luôn được Trời Phật ban phước lành. Họ là những người có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Cùng với sự giúp đỡ của quý nhân và vận may vốn có, con giáp này chẳng phải ngần ngại hay chùn bước khi đứng trước khó khăn thách thức.

Dù những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng trong những ngày cuối tháng 5, cụ thể bắt đầu vào 15 giờ ngày 20/5/2022, vận thế của Thìn sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Với công việc, bản mệnh gặp được nhiều thuận lợi, hoàn thành tốt nhiệm vụ nên được cấp trên khen thưởng, tiền ùa vào ví. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Thìn cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng ghen tị.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Người tuổi cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Con giáp này cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Họ luôn giữ tinh thần học tập suốt đời. Tuy vậy, đôi lúc, con giáp này tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Con giáp này cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Cuối tháng 5/2022, con giáp tuổi Thìn mở cửa đón tài lộc. Dễ dàng nhận thấy nhất là vào 15 giờ ngày hôm nay (20/5/2022) tuổi Tý sẽ nhận được tin vui về tài chính, nếu không thì cũng là những tín hiệu khả qua cho đường công danh, sự nghiệp cho tương lai. Sau bao khó khăn, trở ngại, họ đã có thể hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất có thể.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người ưa tự do, giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết. Trong công việc, họ thể hiện được mình có tinh thần trách nhiệm, nói được, làm được.

Thời gian gần đây, con giáp này không thu hút được nhiều tài lộc, dễ gặp điềm xui trong công việc. Những khó khăn khiến họ khá căng thẳng và áp lực.

Đến cuối tháng 4/2022, sẽ có nhiều chuyện vui đến với con giáp tuổi Ngọ. Người tuổi này có tài lộc vượng, làm đâu thắng đó. Những người làm ăn kinh doanh có cơ hội gặp gỡ được nhiều đối tác uy tín.

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Những người còn độc thân cũng sẽ sớm quen biết với người khác giới qua mạng xã hội hoặc những người bạn chung.

Con giáp tuổi Ngọ có cả sự nghiệp và tình duyên. Cuộc sống của họ tràn ngập niềm vui trong vòng cuối tháng 4.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, đúng 15 giờ chiều thứ Sáu ngày 20/5/2022, có người hỗ trợ cho tuổi Sửu cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Có thể có người còn nhiệt tình chỉ cho bản mệnh con đường lắm ăn đúng hướng để cải thiện thu nhập trong tương lai. Ngoài ra tuổi Sửu cũng có cơ hội phát tài nhanh, trúng thưởng. Dù tiền bạc gia tăng nhưng bản mệnh vẫn giữ lối sống khiêm tốn, đừng vội vàng tiêu hoang.

Ngược lại với tài vận, dự báo rắc rối xảy đến trong chuyện tình cảm của tuổi Sửu. Trong thời gian này, có dấu hiệu cho thấy tình trạng xa cách có thể gặp phải ở các cặp đôi đã kết hôn và kéo theo những hệ lụy đáng buồn khác.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Sửu nên chú ý bổ sung năng lượng cho cơ thể, Ngoài ra hôm nay, theo Hải Thượng Lãn Ông, con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm