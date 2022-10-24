Đúng 14h chiều nay (24/10): Phật độ Trời thương, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền bạc phất lên vùn vụt trong ngày đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 10:35

Vào 14h chiều nay, 3 con giáp sau chính thức đón nhận vô vàn vinh hoa phú quý nhờ có Trời Phật thương tình, cuộc đời phất lên như diều trong gió.

Tuổi Tỵ

Bước vào 14h chiều nay, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong chiều nay bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đúng 14h chiều nay (24/10): Phật độ Trời thương, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền bạc phất lên vùn vụt trong ngày đầu tuần - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong chiều nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình của con giáp tuổi Thìn trong chiều nay được hanh thông. Những khó khăn mà bản mệnh đang phải đối mặt cũng dần dần được tháo gỡ.

Thậm chí, trong những tình huống mà trước đây bạn từng cho rằng không có giải pháp, thường xuyên rơi vào bế tắc thì cũng may mắn có được người nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Những ý kiến của họ thực sự là chìa khóa cho mọi vấn đề mà bản mệnh gặp phải.

Dự báo một ngày mới nhiều may mắn trong cuộc sống khi đi đâu cũng có người hỗ trợ, giúp đỡ. Về tiền bạc, những ai đi tìm kiếm lời khuyên từ các tiền bối hoặc đồng nghiệp lão làng là lựa chọn thực sự khôn ngoan.

Nguyệt lệnh Quan Đới mang lại niềm tin cùng khí thế bừng bừng cho người tuổi Thìn tiến tới các mục tiêu đang còn bỏ dở suốt thời gian qua.

Bản mệnh hôm nay trở nên lạc quan, độc lập, tự chủ, đầy ắp ý chí để nghĩ tới việc làm gì đó mới lạ, hay ho hơn. Thậm chí có người nung nấu ý chí khởi nghiệp ở một lĩnh vực mà bản thân chưa từng có kinh nghiệm. Để hạn chế việc mắc những sai lầm đáng tiếc thì bạn nên học hỏi thêm những kiến thức thực tế đã nhé. Điều đáng khen của bản mệnh lúc này đó là thái độ nền nã, vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Đúng 14h chiều nay (24/10): Phật độ Trời thương, 3 con giáp tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, hai tay ôm hết lộc Trời ban, tiền bạc phất lên vùn vụt trong ngày đầu tuần - Ảnh 2
Vận trình của con giáp tuổi Thìn trong chiều nay được hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chiều nay, bạn sẽ có cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ lúc lâm nguy khó khăn cũng như có riêng cho mình nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển trong ngành nghề của mình. Đừng quên cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì nhẫn nại đợi chờ thành quả của mình gieo trồng tuổi Thân nhé.

Nhìn chung chiều nay vận khí tài lộc khá vượng với bản mệnh tuổi Thân. Đôi khi sẽ khó tránh khỏi trở ngại tuy nhiên nhờ có quý nhân tương trợ nên mọi việc được đều được giải quyết êm xuôi.

Cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt, liệu bạn có thể nắm lấy và khiến cho tiền đổ đầy túi bạn hay không? Chỉ cần có sự mạnh dạn cùng bản lĩnh hơn một chút, tin chắc con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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