Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp "rơi trúng hũ vàng", cả tuần đếm tiền sái tay, công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 04:54

Vào tuần này, theo tử vi học, 3 con giáp sau "gặp thời gặp thế", tài lộc nở rộ, giàu sang phú quý người người ngưỡng mộ, giàu sang nhất cả họ.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân vốn hiền lành, tình cảm và chịu thương chịu khó. Người tuổi Thân được trời ban nhiều phúc đức, nên họ làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc thành công suôn sẻ. Đa số những người tuổi Thân đều đặt ra được mục tiêu trong cuộc sống và hoàn thành chúng một cách tốt đẹp. 

Thời gian trước cuộc sống tuổi Thân khá chênh vênh không ổn định, tuy nhiên nhờ bản tính lương thiện mà họ có thể vượt qua mọi thứ. Tử vi học có nói, tuần này, cuộc sống của những người tuổi Thân sẽ lên một tầm cao mới. 

Từ sự nghiệp, tiền tài đến tình cảm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Tuổi Thân sẽ cảm nhận được hỷ vận, từ lúc này trở đi sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đến đầu tuần sau, tuy cuộc sống có chút biến động nhưng không đáng kể, nhìn chung thời gian này cũng là thời gian đáng nhớ đối với những người tuổi Thân.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp 'rơi trúng hũ vàng', cả tuần đếm tiền sái tay, công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, giàu có tưng bừng - Ảnh 1
Từ sự nghiệp, tiền tài đến tình cảm mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

So với 2 con giáp Thân và Mão, tuổi Dậu có số mệnh không phú quý bằng, tuy nhiên, sự cần cù và chăm chỉ của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Trời sinh tuổi Dậu vốn mạnh mẽ, tự lực tự cường, sống độc lập và không ngừng cố gắng để thay đổi cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. 

Ở thời gian trước, người tuổi Dậu gặp không ít khó khăn, khi bên họ không có ai thì cũng chính là lúc họ tự đứng trên đôi chân của mình, từ bàn tay trắng có thể tạo ra được thành công đáng nể. Người tuổi Dậu là con giáp được mang số mệnh phú quý nhưng phải đợi đúng thời điểm thì vận mệnh ấy mới được phát huy. 

Cụ thể, tuần này, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, không những có Thần Tài chiếu cố mà quý nhân phương xa cũng sẽ tự động đến giúp đỡ, tạo điều kiện cho tuổi Dậu làm giàu. 

Dự kiến, sắp tới đây, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội có một không hai để đổi đời, nếu biết nắm bắt thì những ngày sau này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, mọi ước muốn đều có khả năng trở thành sự thật.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), sao Thái Âm chiếu mệnh, Thần Tài mỉm cười ban lộc, 3 con giáp 'rơi trúng hũ vàng', cả tuần đếm tiền sái tay, công danh sự nghiệp thăng quan tiến chức, giàu có tưng bừng - Ảnh 2
Dự kiến, sắp tới đây, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội có một không hai để đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thông minh, hiền lành và đặc biệt sống rất tình cảm với mọi người xung quanh. Trong tử vi học, người tuổi Mão được xem là con giáp mang mệnh phú quý nhưng không dễ dàng gì có được cuộc sống như mong muốn. Người tuổi Mão ít tham vọng nhưng nhờ trời cho nhiều phúc đức nên họ sẽ tự lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 

Trong cuộc sống, tuổi Mão tâm niệm "hữu xạ tự nhiên hương", chỉ cần mình sống tốt thì chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Đối với phụ nữ tuổi Mão, đa số họ đều mang mệnh nữ vương nhưng phải đợi đến một lúc nào đó thì vận mệnh đó mới được phát huy. 

Trong tuần này, tuổi Mão được sao tốt chiếu rọi và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, đây cũng được xem là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa của tuổi Mão, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, để gặt hái được nhiều thành công. Cụ thể, tuổi Mão sẽ có cơ hội làm giàu, nếu may mắn cuối năm sẽ mua được nhà mua được xe, cuộc sống sẽ bước qua giai đoạn mới, viên mãn và thăng hoa hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 14h chiều mai (24/10), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ, Thần Tài gõ cửa báo hỷ, 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang, duyên tiền định viên mãn, đón nhận nhiều phước lành từ ơn trên

Đúng 14h chiều mai (24/10), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ, Thần Tài gõ cửa báo hỷ, 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang, duyên tiền định viên mãn, đón nhận nhiều phước lành từ ơn trên

Vào đúng 14h chiều mai, 3 con giáp sau sẽ đón nhận được nhiều điềm lành từ sự nghiệp - tình duyên và đặc biệt là đường tài lộc.

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