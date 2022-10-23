Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp được Thần Phật yêu thương, quý nhân chiếu cố, tài lộc cực vượng phát, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào ví, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 23:04

Theo tử vi học, 3 con giáp sau chuẩn bị đón một tuần mới đầy niềm vui và may mắn, cả tuần suôn sẻ trăm bề, vạn sự hanh thông người người ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì có lẽ tuổi Thìn nằm trong top những con giáp "không biết sợ là gì". Họ thường có hoài bão lớn, một khi đã quyết tâm làm gì thì khó ai cản nổi. Không dễ hài lòng với hiện tại, tuổi Thìn thích nỗ lực vươn lên, xây đắp cho bản thân và gia đình một cuộc sống sung túc, không phải thiếu thứ gì.

Tử vi học có nói trong tuần này (24/10 - 30/10), tuổi Thìn sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Lúc này không những nhiều tin vui về chuyện tiền bạc sẽ đến với họ, mà những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được giải quyết, giúp tuổi Thìn có được cuộc sống ấm êm, viên mãn đúng như họ hằng mong muốn. Đặc biệt, với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt chưa từng có, giúp họ xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc với nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp được Thần Phật yêu thương, quý nhân chiếu cố, tài lộc cực vượng phát, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào ví, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 1
Tử vi học có nói trong tuần này (24/10 - 30/10), tuổi Thìn sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất vốn là những người thông minh, lanh lợi và rất có trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn là người làm việc có kế hoạch và thời gian cụ thể vì vậy rất được tín nhiệm bởi đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ vậy mà thành quả mà tuổi Tuất đạt được cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trong tuần mới (24/10 - 30/10), tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn thời gian trước, đây là giai đoạn rực rỡ và chín muồi nhất trong sự nghiệp của họ. Từ lúc này, họ không những gặp được nhiều cơ hội mới giúp sự nghiệp phát triển, mà bên cạnh đó đời sống tình cảm cũng rất phong phú và viên mãn. Trong khoảng thời gian này, không phải lúc nào tuổi Tuất cũng gặp được may mắn, nhưng ít nhất họ có tiền đề và kinh nghiệm giúp họ giữ vững được tài sản của mình. Sau khoảng thời gian này, tuổi Tuất có thể xây dựng được cuộc sống viên mãn vạn người mơ ước. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp được Thần Phật yêu thương, quý nhân chiếu cố, tài lộc cực vượng phát, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào ví, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ - Ảnh 2
Trong tuần mới (24/10 - 30/10), tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn hơn thời gian trước. Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tỵ

Có thể nói, trong tuần mới (24/10 - 30/10), tuổi Tỵ cũng luôn là con giáp được hậu thuẫn và chiếu cố nhiều nhất. Trời sinh tuổi Tỵ vốn đôn hậu, ôn hòa, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù trong hoàn cảnh nào. 

Trong tuần này (24/10 - 30/10), cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, họ không chỉ có những trải nghiệm thú vị trong tình cảm hôn nhân mà còn gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Tài vận trong thời gian này tương đối vững vàng và ổn định, dự kiến sẽ sở hữu khối tài sản tương đối, làm tiền đề để nâng cao sự giàu có trong tương lai. Với tính cách hiền lành của tuổi Tỵ thì không phải lo lắng quá nhiều về quan hệ gia đình, họ luôn là người dĩ hòa vi quý và giữ gìn hạnh phúc tốt nhất. Đặc biệt, gia đình sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc nhất trong năm. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 14h chiều mai (24/10), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ, Thần Tài gõ cửa báo hỷ, 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang, duyên tiền định viên mãn, đón nhận nhiều phước lành từ ơn trên

Đúng 14h chiều mai (24/10), Tam Hội ghé thăm nâng đỡ, Thần Tài gõ cửa báo hỷ, 3 con giáp tài lộc vượng phát, sự nghiệp leo thang, duyên tiền định viên mãn, đón nhận nhiều phước lành từ ơn trên

Vào đúng 14h chiều mai, 3 con giáp sau sẽ đón nhận được nhiều điềm lành từ sự nghiệp - tình duyên và đặc biệt là đường tài lộc.

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