Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), bề trên rải lộc, Ngọc Hoàng ban phước, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc đổi đời, giàu lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng có bạc tỷ chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:43

Ngày mai, 3 con giáp sau dễ có cơ hội trúng số bởi có ơn trên soi đường ban phước, cuộc sống thăng hoa chạm nóc.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người rộng rãi, thoải mái trong chuyện tiền bạc vì thế nên đi đâu cũng gặp được bạn tốt. Tử vi học có nói, trước đó người tuổi Thân có đen thế nào thì đúng ngày mai bạn cũng vô cùng may mắn.

Nhờ có quý nhân phù trợ, công việc gặp được nhiều cơ hội tốt. Người làm kinh doanh nhận được thêm những đơn hàng và cả hợp đồng mang về nhiều lợi nhuận cho công ty. Phần trăm số tiền từ hợp đồng đó sẽ khiến bạn có được số tài sản lớn. Không những thế chuyện tình yêu của người tuổi Thân giai đoạn này cũng như ý khiến họ có thêm động lực tinh thần, giúp bạn có cơ hội thăng quan.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), bề trên rải lộc, Ngọc Hoàng ban phước, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc đổi đời, giàu lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng có bạc tỷ chạy vào túi - Ảnh 1
Trời sinh tuổi Thân là những người rộng rãi, thoải mái trong chuyện tiền bạc vì thế nên đi đâu cũng gặp được bạn tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mặc dù người tuổi Mùi sống nội tâm, không giỏi thể hiện bản thân trong các tình huống xã hội và rất nhút nhát, nhưng họ lại rất nổi tiếng, được mọi người yêu mến hết mực và có nhiều bạn bè. Người tuổi Mùi sống lương thiện, biết yêu người yêu mình, với ai họ cũng nhiệt tình, giúp đỡ không cần báo đáp, vì vậy mà được hưởng nhiều phước lành.

Ngày mai là một ngày có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mùi, chỉ cần họ tiếp tục vững tâm nỗ lực, chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công, Đặc biệt, bước vào ngày mai, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều quý nhân trong đời, được đưa đường dẫn lối giúp ngày mai thăng hoa hơn về mọi mặt, đặc biệt là tình tiền viên mãn. Có thể kết bạn tốt trong công việc, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình êm đẹp, tận hưởng cuộc sống tự do, dễ dàng.

Tử vi ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), bề trên rải lộc, Ngọc Hoàng ban phước, 3 con giáp dễ trúng số độc đắc đổi đời, giàu lên nhanh chóng, đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng có bạc tỷ chạy vào túi - Ảnh 2
Ngày mai là một ngày có nhiều thay đổi tích cực đối với tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu rất nhanh nhẹn và khéo léo trong giao tiếp. Theo tử vi ngày mai, bản mệnh sẽ bùng nổ trong vận trình, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ có Thần Tài ở bên giúp sức nên những người tuổi Dậu có được cơ hội kiếm tiền, tăng thêm nguồn thu nhập. Vận may tài lộc trong thời gian này lớn đến mức bản mệnh đôi khi cũng phải bất ngờ với những gì mình đạt được.

Về sự nghiệp, nhờ nhân duyên vượng, quý nhân luôn ở bên trợ giúp, tuổi Dậu nhanh chóng gỡ được những nút thắt, vượt qua khó khăn. Bạn bè chính là quý nhân mang đến cho tuổi Dậu những cơ hội. Quả ngọt tuổi Dậu gặt hái được ngày mai không chỉ dựa trên sự may mắn mà là nỗ lực rất nhiều của bản thân. Dù ở trong bất cứ trong môi trường nào thì bạn cũng toát lên phong thái của nhà lãnh đạo.Nếu chỉ ỷ lại vào sự giúp sức của người khác mà bản thân không chịu cố gắng, nhất định sẽ không thể có kết quả tốt đẹp.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp "xuôi chèo mát mái" thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp "xuôi chèo mát mái" thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn

Vào tuần mới, 3 con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn muôn điều tốt đẹp nhờ Thần Tài và các vì sao may mắn chiếu rọi, đón một tuần hanh thông trăm bề. Cùng xem nhé!

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