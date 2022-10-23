Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h chiều mai (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây "tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc", tiền tỷ chất đống, đón tuần mới giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 18:57

Chiều mai, 3 con giáp có ơn trên soi đường dẫn lối, cuộc sống giàu sang trong tầm tay nhờ trúng vé số độc đắc. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Sửu

Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người khá thẳng thắn và sống thực tế nhất. Bề ngoài tuổi Sửu khá lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và chỉ thể hiện cảm xúc với những người thân thiết. Những người tuổi Sửu không muốn để người khác nhìn được điểm yếu của mình, họ luôn âm thầm, cố gắng tạo ra thành quả và chia sẻ với những người mình yêu thương. 

Thời gian qua, cuộc sống tuổi Sửu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn kể cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, tử vi học có nói, ngày mai này mọi thứ khó khăn sẽ kết thúc. Đây là lúc tuổi Sửu cần phát huy mọi thế mạnh để gặt hái được thành công như mong muốn. 

Từ ngày mai, tuổi Sửu cần tỉnh táo nắm bắt mọi thời cơ thì có khả năng đổi đời trong một đêm. Dự kiến ngày mai sẽ là một ngày đầy may mắn với tuổi Sửu, từ sự nghiệp, tình duyên đến tài vận, mọi thứ đều suôn sẻ không ngờ. Đối với những người làm kinh doanh, nếu gặp cơ hội làm giàu thì phải tận dụng ngay, vì có thể đây là lần duy nhất để bạn biết được cuộc sống vinh hoa phú quý là gì.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h chiều mai (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', tiền tỷ chất đống, đón tuần mới giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Trong số những con giáp, tuổi Sửu là những người khá thẳng thắn và sống thực tế nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và biết tính toán mọi thứ. Cuộc sống tuổi Tý trước đây là những ngày tạm bợ, không chỗ dựa vững chắc, nhưng vì tuổi Tý thích cảm giác phiêu lưu mạo hiểm nên đôi khi đánh mất sự an toàn của bản thân.

Trời sinh tuổi Tý có số mệnh phú quý, nhưng lại không được hưởng vào những ngày tháng trước. Tuổi Tý phải tự mình trải qua nhiều biến cố mới có thể sở hữu cuộc sống sung túc như mong đợi.

Tử vi học có nói, tuổi Tý hãy xí xóa những ngày tháng đau buồn đã qua, ngày mai tới đây, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực bất ngờ. Có người tưởng chừng như chưa bao giờ giàu có thì lại được Thần Tài chiếu cố hết mực.

Đối với những người làm kinh doanh, chỉ cần đầu tư 1 thì có khả năng sinh lời 10. Dự kiến từ chiều mai, tuổi Tý sẽ tiếp nhận nhiều cơ hội mới có ích cho cuộc sống tương lai, nếu biết năm bắt thì nhà xe, của cải chỉ trong tầm tay, có người có thể trở thành đại gia ở tuổi rất trẻ.

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h chiều mai (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây 'tay trái hứng vàng, tay phải hốt bạc', tiền tỷ chất đống, đón tuần mới giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Trời sinh tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và biết tính toán mọi thứ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người có ý chí kiên định, mạnh mẽ, luôn tham vọng và mong muốn xây dựng được cuộc sống đầy đủ sung túc. Đa số những người tuổi Hợi biết đặt mục tiêu trong cuộc sống, họ lấy đó làm mốc và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được. Những người tuổi Hợi khá liều lĩnh trong mức độ cho phép, nhưng họ không bao giờ khoanh tay trước số phận an bài.

Tuổi Hợi cho rằng, vận mệnh của mình nằm trong tay mình, bên cạnh vận may họ còn dựa vào năng lực để tự làm chủ cuộc sống. Tử vi học có nói, thời gian qua tuổi Hợi gặp không ít khó khăn, trắc trở, tuy nhiên sắp tới mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Tuổi Hợi vốn mang mệnh phú quý, nên những gì họ làm đều sẽ gặt hái được thành công trong tương lai, chỉ quan trọng họ có kiên nhẫn hay không. Cụ thể trong ngày mai, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón lộc trời cho, không chỉ có quý nhân phương xa giúp đỡ mà bản thân họ cũng tự tạo cơ hội làm giàu cho chính mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp "xuôi chèo mát mái" thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp "xuôi chèo mát mái" thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn

Vào tuần mới, 3 con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn muôn điều tốt đẹp nhờ Thần Tài và các vì sao may mắn chiếu rọi, đón một tuần hanh thông trăm bề. Cùng xem nhé!

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