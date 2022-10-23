Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp "xuôi chèo mát mái" thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 14:02

Vào tuần mới, 3 con giáp sau sẽ đón nhận vô vàn muôn điều tốt đẹp nhờ Thần Tài và các vì sao may mắn chiếu rọi, đón một tuần hanh thông trăm bề. Cùng xem nhé!

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý là người hiền lành, thông minh, biết nắm bắt cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Ưu điểm của người tuổi Tý là chịu thương chịu khó, không ngần ngại đối mặt với khó khăn thử thách để tự rèn luyện chính mình, đúc kết được nhiều kinh nghiệm sống quý báu, làm tiền đề để phát triển cuộc sống sau này.

Trong cuộc sống, người tuổi Tý tâm niệm rằng, mọi sự khó khăn đều được đền đáp xứng đáng, đặc biệt trong tuần mới, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, có cơ hội đổi đời.

Tử vi học có nói, trong thời gian này, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng. Cụ thể vào giữa tuần, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Tý phát triển sự nghiệp kéo theo tài vận dồi dào, càng làm ăn càng sinh lời. Tuổi Tý chỉ cần cố gắng không ngừng nỗ lực như họ từng làm, giữ vững cuộc sống ổn định hiện tại, một khi nắm bắt được thời cơ thì cuộc đời sẽ lên hương, thậm chí có những người tuổi Tý đổi nhà đổi xe.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'xuôi chèo mát mái' thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong thời gian này, vận may của tuổi Tý sẽ lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn chăm chỉ siêng năng, không ngừng nỗ lực, cố gắng để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Trong tuần mới này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Từ những ngày đầu tuần, tuổi Mùi đã gặp được nhiều may mắn, cơ hội tốt đẹp đang đến gần, chỉ cố gắng hơn và luôn mang trong mình một sự nhiệt huyết nhất định thì khó khăn nào cũng qua, và tìm được cơ hội đổi đời. Bước vào giữa tuần, tuổi Mùi sẽ gặp một số thử thách nhưng đây lại mang tín hiệu tích cực, vì thử thách này có thể trở thành cơ hội giúp tuổi Mùi đổi đời. Và trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ giàu có và thành công trong sự nghiệp, thời gian tới cơ hội xây dựng vinh hoa phú quý trong tầm tay. 

Một khi thời cơ đã tới thì không gì là không thành công, tuần mới này tuổi Mùi không thành đại gia thì cũng trở thành người giàu có, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái sống đến mấy năm sau. Đặc biệt, tuần sau tuổi Mùi sẽ có tin vui từ "nửa kia" của mình, nếu còn độc thân thì sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp.

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), Thần Tài hiển linh, sao Thái Âm chiếu mệnh rực rỡ, 3 con giáp 'xuôi chèo mát mái' thu về bạt ngàn tài lộc, tiền tài - sự nghiệp - tình duyên một tay ôm trọn - Ảnh 2
Trong tuần mới này, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bắt đầu từ tuần sau, vận thế của người tuổi Thìn đã có những thay đổi đáng kể. Tuyệt hơn cả là mọi vấn đề của Thìn sẽ cực kỳ khởi sắc. Nhờ có quý nhân phù trợ và Thần Tài gõ cửa nên công việc của người tuổi Thìn dường như được "bùng nổ", có thêm bước tiến mới, nhờ đó mà lợi nhuận thu về ào ào như nước chảy. 

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Thìn chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Đây cũng là thời điểm ngập tràn may mắn của người tuổi Thìn. 

Tử vi học có nói, tuần sau, tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những thế họ còn có Thần Tài và các vị thần may mắn phù trợ, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Từ giờ đến cuối tuần, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, cơ hội vàng cũng xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì đổi vận đổi tài. Tuổi Thìn không cần phải lo lắng quá nhiều, những gì họ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 18h chiều nay (23/10), Trời đổ lộc tài, Quý Nhân chờ sẵn, 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền, may mắn ập đến bất ngờ, tiền tài của cải nhiều không đếm hết, gia đạo ấm êm hạnh phúc

Đúng 18h chiều nay (23/10), Trời đổ lộc tài, Quý Nhân chờ sẵn, 3 con giáp ngồi yên cũng có tiền, may mắn ập đến bất ngờ, tiền tài của cải nhiều không đếm hết, gia đạo ấm êm hạnh phúc

Chiều nay, 3 con giáp đón nhận "cơn mưa tài lộc" từ ơn trên, cuộc sống sung túc, gia đình ấm êm vào ngày cuối tuần người người ước ao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới con giáp đổi đời giàu sang con giáp có sao may mắn chiếu mệnh

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới