Đúng 16h chiều hôm nay (23/10), Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, thần tiên tri dự đoán 'chắc nịch' 99% trúng số độc đắc, 3 con giáp sau hứng no nê vàng bạc, đón ngày cuối tuần 'ung dung tự tại', vô ưu vô lo

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 11:37

Chiều nay, 3 con giáp có cơ duyên trúng số độc đắc nhờ Thần Tài ghé thăm nhà, từ đây một bước lên hương, gia đạo giàu to người người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Bắt đầu bước vào chiều nay, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Dậu. Trong giai đoạn này, họ sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, tiền bạc đổ về như nước. Không những thế, người tuổi Dậu cũng sẽ tạm biệt những rắc rối, phiền phức mà mình gặp phải trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian qua, người cầm tinh tuổi Dậu đã gặp không ít trắc trở và biến cố. Tuy nhiên, vận rủi đã gần hết. Đặc biệt, vận đào hoa trong những ngày tới của người tuổi Dậu cũng có những khởi sắc. Tuy nhiên, mọi người nên nhớ cẩn trọng lời nói, không nên đề cập về ưu, khuyết điểm của người khác để tránh thị phi.

Những ngày tới đây, nếu làm việc chăm chỉ và nắm bắt được cơ hội thì tương lai về sau của những người này sẽ không phải lo nghĩ quá nhiều.

Đúng 16h chiều hôm nay (23/10), Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, thần tiên tri dự đoán 'chắc nịch' 99% trúng số độc đắc, 3 con giáp sau hứng no nê vàng bạc, đón ngày cuối tuần 'ung dung tự tại', vô ưu vô lo - Ảnh 1
Bắt đầu bước vào chiều nay, vận may sẽ bắt đầu mỉm cười với những người tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con mèo có tính cách tương đối đơn giản nhưng lại nhiệt huyết như lửa. Hơn nữa, phần lớn họ đều mong chỉ yêu một người trong đời, từ lúc sinh ra đến lúc về già được hưởng phú quý.

Bắt đầu từ chiều  nay, những người tuổi Mão và gia đình sẽ có nhiều của cải, tài lộc dồi dào, vượng khí. Đặc biệt với những ai thích làm việc thiện, tích đức thì sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Điều đó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của những người cầm tinh con mèo.

Ngoài ra, họ còn là mẫu người đáng tin cậy. Trong thời gian tới, người tuổi Mão nên tích lũy thật nhiều, nắm bắt mọi cơ hội và tận dụng may mắn để có cơ hội chuyển mình trong tương lai.

Đúng 16h chiều hôm nay (23/10), Thần Tài gõ cửa nhà liên hồi, thần tiên tri dự đoán 'chắc nịch' 99% trúng số độc đắc, 3 con giáp sau hứng no nê vàng bạc, đón ngày cuối tuần 'ung dung tự tại', vô ưu vô lo - Ảnh 2
Những người cầm tinh con mèo có tính cách tương đối đơn giản nhưng lại nhiệt huyết như lửa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, lanh lợi, dũng cảm, kiên cường. Trước mỗi khó khăn, sóng gió, con giáp này luôn giữ được sự bình tĩnh, kiên định. Người tuổi này tài giỏi, nhiều tham vọng, không chịu sống an phận. Tuy nhiên, đôi khi họ tỏ ra thô lỗ, nóng nảy, làm mất lòng người khác.

Bắt đầu từ 16h chiều nay, người tuổi Hợi nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, họ có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt trong thời gian tới. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), Cát Tinh báo tin vui, Thần Tài mở cửa kho vàng đón chào, 3 con giáp may mắn trăm bề, đón tài lộc rực rỡ, sự nghiệp vút bay như Rồng, cả tuần suôn sẻ thịnh vượng

Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), Cát Tinh báo tin vui, Thần Tài mở cửa kho vàng đón chào, 3 con giáp may mắn trăm bề, đón tài lộc rực rỡ, sự nghiệp vút bay như Rồng, cả tuần suôn sẻ thịnh vượng

Đúng ngày mai, 3 con giáp sau sẽ đón một ngày suôn sẻ và thậm chí là cả tuần đều thịnh vượng, thuận lợi trăm bề nhờ có ơn trên soi đường.

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