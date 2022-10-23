3 con giáp nhận lộc Thần Tài trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (23/10), tiền tỷ cầm liền tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ, mua nhà lầu sắm xe hơi, một bước hoá thành Phượng Hoàng, giàu sang nhất cả họ

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 05:09

Chiều nay, 3 con giáp may mắn được Thần Tài gọi tên cho trúng số độc đắc đổi đời đổi vận. Từ đây tiền bạc đủ đầy, không cần lo cái ăn cái mặc nửa đời sau, ung dung vô lo vô nghĩ.

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong hôm nay. Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Thìn không sớm thì muộn sẽ thành công.

Trong thực tế, những người tuổi Thìn bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng trong chiều nay, người tuổi Thìn sẽ trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Nhìn chung, trong chiều nay, nếu là người làm công ăn lương thì tuổi Thìn sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập. Còn nếu buôn bán, bạn sẽ chốt đơn ầm ầm.

3 con giáp nhận lộc Thần Tài trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (23/10), tiền tỷ cầm liền tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ, mua nhà lầu sắm xe hơi, một bước hoá thành Phượng Hoàng, giàu sang nhất cả họ - Ảnh 1
Những người tuổi Thìn cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong hôm nay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chiều nay, người tuổi Thân có quý nhân phù trợ nên càng về cuối năm thì sự hỗ trợ này càng chứng tỏ được hiệu quả và góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm về đầu tư, kinh doanh hay các ngành nghề khác.

Tử vi học có nói, chiều nay sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Thân, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả. 

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Thân biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi, chỉ tập trung vào công việc của mình thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

3 con giáp nhận lộc Thần Tài trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (23/10), tiền tỷ cầm liền tay, tài lộc thăng hoa rực rỡ, mua nhà lầu sắm xe hơi, một bước hoá thành Phượng Hoàng, giàu sang nhất cả họ - Ảnh 2
Tử vi học có nói, chiều nay sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

So với các con giáp ở trên, tuổi Sửu có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Sửu lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Sửu cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. 

Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Sửu. Tuy nhiên, chiều nay, tuổi Sửu như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến cuối năm không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

9h sáng mai (23/10): "nước đẩy thuyền lên", Thần Tài đến nhà, 3 con giáp "quét sạch vận xui", đại vận đã tới, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm êm sung túc ngày cuối tuần

9h sáng mai (23/10): "nước đẩy thuyền lên", Thần Tài đến nhà, 3 con giáp "quét sạch vận xui", đại vận đã tới, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, gia đình ấm êm sung túc ngày cuối tuần

Sáng mai, 3 con giáp sau có Thần Tài đến nhà, gia đình từ đây sung túc trăm bề, cuộc sống vui vẻ giàu sang. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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