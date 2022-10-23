Bước sang ngày mai, thứ Hai đầu tuần (24/10), Cát Tinh báo tin vui, Thần Tài mở cửa kho vàng đón chào, 3 con giáp may mắn trăm bề, đón tài lộc rực rỡ, sự nghiệp vút bay như Rồng, cả tuần suôn sẻ thịnh vượng

Trong ngày mai và cả tuần mới này, không những tuổi Ngọ gặp may mắn về nguồn thu tài chính đến với mình mà còn có đường tình duyên rộng mở. Đối với những người đang còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Ngọ bộc lộ tình cảm chân thật của mình. Hãy cho nửa kia thấy được tấm lòng của bạn như thế nào.

Về sự nghiệp, tuổi Ngọ vốn chăm chỉ nhất trong các chòm sao và nhanh nhẹn nên thường không gặp nhiều khó khăn trong công việc. Ngày mai, tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên hãy tận dụng để có được đường công danh thăng tiến nhất.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được cuộc sống mình đang dần may mắn hơn nữa.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà được mọi người xung quanh hết mực quý mến. Trong số những con giáp, tuổi Mão là những người có được cuộc sống bình yên nhất vì luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Tử vi học có nói, vào ngày mai và cả tuần sau, vận may tuổi Mão sẽ bất ngờ lội ngược dòng, tuổi Mão sẽ có cơ hội đổi đời.

Con giáp này cũng có sức hấp dẫn rất lớn, được người khác mến mộ, đánh giá cao, vì thế nên trong suốt cuộc đời, quý nhân của họ thường không ít. Đặc biệt, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng kiếm được nhiều tiền. Tuổi Mão nếu như không mua được nhà và xe thì ít nhất trong tài khoản cũng có số tiền lớn, đủ để dành làm vốn kinh doanh. Cùng xem nhé!

Tử vi học có nói, vào ngày mai và cả tuần sau, vận may tuổi Mão sẽ bất ngờ lội ngược dòng, tuổi Mão sẽ có cơ hội đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chú Khỉ thông minh và nhạy bén trong mọi thứ là một trong các ưu điểm mà tuổi Thân có được. Theo tử vi học, trong ngày mai và cả tuần mới này, tiền tài của những người tuổi Thân có dấu hiệu đi lên.

Tuổi Thân sẽ gặp may mắn trong công việc, đôi khi còn có khả năng kiếm được tiền từ nhiều nguồn thu khác nữa. Những công việc bạn đang thực hiện sẽ thu về thành quả gấp bội so với những dự định trước. Đối với những người kinh doanh làm ăn sẽ tìm được đối tác tiềm năng, giúp sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, tài vận ngày càng dồi dào. Vì thế, nên cố gắng tận dụng khoảng thời gian này để kiếm thêm được nhiều lợi nhuận nhất có thể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm