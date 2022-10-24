3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây "gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc", tay ôm cục tiền tỷ, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 04:11

Chiều nay, 3 con giáp may mắn sau được trúng số độc đắc, viên mãn trăm bề người người ngưỡng mộ, đón tuần mới "đi làm như đi chơi".

Tuổi Dần

Với sự thông minh, nhiệt huyết, vốn là những ưu điểm nổi bật của mình, người tuổi Dần sẽ rất dễ đạt được thành tựu trong giai đoạn này.

Đây là thời điểm hầu như họ làm gì cũng gặp may mắn, dường như có quý nhân phù trợ nên kết quả thu được gấp nhiều lần so với bình thường.Chỉ cần xác định đúng mục tiêu, nỗ lực hết mình, chăm chỉ và kiên trì đi theo mục đích của mình, nhiều người tuổi Dần có thể một bước đổi đời, giàu sang viên mãn, hoặc ít nhất cũng có cuộc sống dư dả, sung túc hơn.

Tử vi học có nói, hôm nay, tuổi Dần "nằm cũng ra tiền", vì cơ hội xuất hiện ở khắp mọi nơi, chỉ cần họ biết nắm lấy và bắt tay vào thực hiện. Đây chính là giai đoạn vàng của họ, tuổi Dần làm gì hầu như cũng đem lại kết quả ngoài mong đợi.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây 'gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc', tay ôm cục tiền tỷ, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 1
Tử vi học có nói, hôm nay, tuổi Dần "nằm cũng ra tiền". Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu được biết đến là con giáp mạnh mẽ, ngoan cường. Trong công việc, họ làm việc chăm chỉ, có trách nghiệm, dám nghĩ dám làm, không ngại khó khăn cũng không sợ thất bại. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, con giáp này luôn thể hiện được sự nhiệt huyết và quyết tâm.

Người tuổi Sửu cũng sở hữu tính cách tích cực, lạc quan. Họ biết cách truyền cảm hứng cho những người khác và được nhiều người yêu mến. Người tuổi này đi đâu cũng có bạn. Khi gặp khó khăn, họ được người khác sẵn lòng giúp đỡ.

Hôm nay, tài vận của người tuổi Sửu ngày càng hanh thông hơn. Họ gặp được thiên thời, địa lợi nên có bước tiến xa trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, ký được thêm những hợp đồng. Người buôn bán nhỏ lẻ cũng gặp được nhiều khách hàng mới. Người tuổi này được quý nhân giúp đỡ nên tiếp tục gặp may, vạn sự như ý.

3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều nay (24/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Trời Phật soi đường, từ đây 'gối đầu trên núi vàng, gác chân lên núi bạc', tay ôm cục tiền tỷ, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 2
Người tuổi Sửu cũng sở hữu tính cách tích cực, lạc quan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay, người tuổi Tỵ nhận được cơ hội tốt để thể hiện tài năng, ý tưởng của bản thân. Nhờ cố gắng hết mình, con giáp này đạt được kết quả tốt trong công việc, được lãnh đạo quý trọng, khen thưởng. Sự nghiệp có nhiều điểm sáng giúp người tuổi Tỵ gia tăng thu nhập, mang về cho gia đình cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Nhờ nỗ lực hết mình, lại cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, người tuổi này đạt được thành tích xuất sắc trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh cũng nhờ làm việc có tâm nên họ được khách hàng yêu mến, ủng hộ, hàng hóa vẫn bán chạy, doanh thu không hề giảm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp được Thần Phật yêu thương, quý nhân chiếu cố, tài lộc cực vượng phát, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào ví, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ

Tử vi tuần mới (24/10 - 30/10), 3 con giáp được Thần Phật yêu thương, quý nhân chiếu cố, tài lộc cực vượng phát, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào ví, hậu vận viên mãn, an nhàn hưởng thụ

Theo tử vi học, 3 con giáp sau chuẩn bị đón một tuần mới đầy niềm vui và may mắn, cả tuần suôn sẻ trăm bề, vạn sự hanh thông người người ngưỡng mộ.

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