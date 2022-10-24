Đúng hôm nay, thứ Hai (24/10), 3 con giáp chuẩn "con cưng" của Thần Tài, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, "hỷ sự ôm tay trái, tiền tỷ quấn tay phải", hứng no nê tài lộc, cả tuần vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 05:28

Đúng vào hôm nay, thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp sau đón tài lộc đổ về như bão lũ, sự nghiệp - tình duyên cùng song hành viên mãn.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, họ luôn thích làm việc và coi trọng giá trị lao động. Đa số những người tuổi Hợi thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, họ đã có thể tự tạo dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình.

Không ít người tuổi Hợi đã công thành danh toại ở độ tuổi rất trẻ, tuy nhiên sóng gió cuộc đời không thể tránh khỏi nên họ buộc phải đối mặt và gặp phải không ít khó khăn. 

Trong thời gian qua, con đường tài vận và sự nghiệp của tuổi Hợi lên xuống thất thường, thậm chí có lúc khiến họ rơi vào hoàn cảnh bế tắc, không lối thoát. Ngỡ rằng phải phó mặc buông xuôi tất cả thì hôm nay mọi thứ sẽ chuyển biến bất ngờ. 

Tử vi học có nói, trong hôm nay, vận mệnh của tuổi Hợi bất ngờ được cứu rỗi, mọi chuyện khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, êm xuôi, không những vậy còn có cơ hội thăng tiến hơn, tài vận đột nhiên ồ ạt chạy về túi, dự kiến cuối năm viên mãn như từng khó khăn.

Đúng hôm nay, thứ Hai (24/10), 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, 'hỷ sự ôm tay trái, tiền tỷ quấn tay phải', hứng no nê tài lộc, cả tuần vận đỏ như son - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trong hôm nay, vận mệnh của tuổi Hợi bất ngờ được cứu rỗi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay, tuổi Tuất như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Khác với thời gian trước, công việc tới tay còn hỏng, hôm nay, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Tử vi cho biết, tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

Công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nhưng cũng không ít tiểu nhân phá hoại, tiềm ẩn nhiều mối lo. May mắn là bạn cũng được tạo không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, vì thế, hãy tự tin đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình trong công việc nhé.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, hùn hạp làm ăn…

Đúng hôm nay, thứ Hai (24/10), 3 con giáp chuẩn 'con cưng' của Thần Tài, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, 'hỷ sự ôm tay trái, tiền tỷ quấn tay phải', hứng no nê tài lộc, cả tuần vận đỏ như son - Ảnh 2
Hôm nay, tuổi Tuất như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đa phần người tuổi Ngọ có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ - thoải mái cho người đối diện.

Tử vi học cho biết, người tuổi Ngọ tài lộc hanh thông, công danh phát đạt vào hôm nay. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Với phúc khí có được này, người tuổi Ngọ vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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