Đúng 14h 4 phút ngày 4/4/2023), 3 con giáp sau mưu sự bấp bênh, hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai, cẩn thận kẻo mất tiền

Tử vi hôm nay ngày 4/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hôm nay không gặp nhiều thuận lợi, gặp nhiều cản trở trong công danh sự nghiệp.

Tình duyên: Người tuổi Dần tình cảm đôi lúc khó khăn, biết cách cùng nhau vượt qua thì thay đổi được chuyện hai người có quen dài lâu được hay không.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần cố gắng rất nhiều, bỏ nhiều thời gian tìm hiểu công việc nhưng kết quả không được như mong đợi, có người cản trở đường công danh.

Tài lộc: Tiền tài tiêu hao, không có lộc ăn uống trong hôm nay.

Sức khỏe: Uống nhiều thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc rất nguy hiểm

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 4/4/2023 hôm nay, tuổi Mão có điềm báo sẽ gặp khá nhiều rắc rối liên quan tới việc ứng xử. Ngay cả trong những mối quan hệ gần gũi và thân thiết cũng có nguy cơ sứt mẻ do thái độ dễ gây hiểu lầm, truyền đạt không rõ ý của bản mệnh gây nên.

Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Do đó, tuổi Mão nên nói năng từ tốn, chú ý diễn đạt rõ ràng để không tạo thành sự cố đáng tiếc do thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý.

Ngoài ra, vận trình tình cảm cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau. Con giáp này không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẬU

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra có chút gian nan, vất vả. Người tuổi này được dự báo sẽ liên tục mắc sai lầm nếu còn để cảm xúc riêng tư xen vào công việc. Song, may mắn là Quý Nhân xuất hiện kịp thời giúp cho bản mệnh lấy lại năng lượng tích cực làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc kém sắc. Đây chính là lúc mà con giáp này cần xây dựng chi tiêu một cách khoa học, phù hợp với việc thu - chi của bản thân để tránh “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Những cặp đôi đang tìm hiểu nhau có thể tính tới chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Đồng thời, tình cảm chồng vợ khá vượng sắc nhờ sự bao dung và nhường nhịn lẫn nhau khi nảy sinh mâu thuẫn.

Ảnh minh họa: Internet

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