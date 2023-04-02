Đúng 13h trưa 3/4 đến 9/4/2023: Phúc lai miên thế trạch, Lộc mãn trấn gia thanh quy tụ tại nhà giúp 3 con giáp này PHẤT LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 19:49

Tử vi hàng tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 3/4 đến 9/4/2023 là dấu hiệu tốt lành của những con giáp sau. Cùng xem xem bạn có là một trong số những con giáp được 'lọt hố vàng' không nhé.

TUỔI DẦN

Tử vi hàng tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 3/4 đến 9/4/2023 là một tuần năng động với tuổi Dần. Con giáp này sẽ có nhiều việc phải hoàn thành dứt điểm, khả năng cũng sẽ phải đi công tác xa hay di chuyển địa điểm làm việc, khó được cố định một chỗ.

Việc thường xuyên di chuyển sẽ giúp tuổi Dần được mở mang tầm nhìn, tăng cường ý tưởng sáng tạo nhưng đồng thời cũng có thể khiến bản mệnh không đủ tập trung cho công việc trong tay. Thử thách đặt ra cho con giáp này là nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh liên tục biến động mà vẫn làm tốt việc của mình.

Tài lộc không có gì phải lo lắng ở thời điểm này. Tuổi Dần có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Con giáp này cũng có thể thoải mái làm những việc mình muốn bằng chính số tiền mình đang sở hữu.

Dù khá bận rộn với công việc nhưng con giáp này cũng không để ảnh hưởng tới tình cảm cá nhân, thậm chí mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia còn được củng cố thắm thiết hơn. Những người độc thân có thể thông qua mối quan hệ trong công việc mà tìm được nửa kia cho mình.

Đúng 13h trưa 3/4 đến 9/4/2023: Phúc lai miên thế trạch, Lộc mãn trấn gia thanh quy tụ tại nhà giúp 3 con giáp này PHẤT LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

TUỔI TỴ

Mộc sinh Hỏa là dấu hiệu tốt lành trên phương diện xã giao của người tuổi Tỵ. Bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trên phương diện sự nghiệp.

Người độc thân cũng nhận được sự quan tâm và yêu mến của người khác. Hôm nay, bạn có thể được giới thiệu cho đối tượng khá triển vọng. Vì thế, hãy mở lòng trò chuyện với đối phương, có thể đó chính là người bạn chờ đợi đã lâu.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày thứ 2, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Đúng 13h trưa 3/4 đến 9/4/2023: Phúc lai miên thế trạch, Lộc mãn trấn gia thanh quy tụ tại nhà giúp 3 con giáp này PHẤT LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÙI

Tử vi hôm nay ngày 3/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay thuận lợi đón nhiều niềm vui của gia đình và bản thân. 

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay nhờ sự thông minh vốn có, hoàn thành công việc thuận lợi, được đồng nghiệp hâm mộ. 

Tình duyên: Tình duyên khép kín, khó mở lòng chia sẻ cùng bạn bè, gia đình.  

Tài lộc: Tiền bạc làm ra cần thời gian, công sức mới có được. 

Sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe răng miệng mỗi ngày, kiểm tra tại các phòng khám uy tín. 

Đúng 13h trưa 3/4 đến 9/4/2023: Phúc lai miên thế trạch, Lộc mãn trấn gia thanh quy tụ tại nhà giúp 3 con giáp này PHẤT LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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