Đúng 13h trưa 3/4 đến 9/4/2023: Phúc lai miên thế trạch, Lộc mãn trấn gia thanh quy tụ tại nhà giúp 3 con giáp này PHẤT LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ, tiền tài rủng rỉnh hết tháng

Việc thường xuyên di chuyển sẽ giúp tuổi Dần được mở mang tầm nhìn, tăng cường ý tưởng sáng tạo nhưng đồng thời cũng có thể khiến bản mệnh không đủ tập trung cho công việc trong tay. Thử thách đặt ra cho con giáp này là nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh liên tục biến động mà vẫn làm tốt việc của mình.

Tài lộc không có gì phải lo lắng ở thời điểm này. Tuổi Dần có thể nhận được một khoản tiền do may mắn hoặc do người thân hỗ trợ, giúp túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Con giáp này cũng có thể thoải mái làm những việc mình muốn bằng chính số tiền mình đang sở hữu.