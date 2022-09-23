Đúng 13h ngày 23/9: 3 con giáp có vận khí cực tốt, hung tinh xung quanh tránh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục nhảy số, tài sản lớn dần được tích lũy

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 03:02

Những người sinh thuộc con giáp Sửu, Hợi và Thân Sẽ có vận may nghề nghiệp tăng vọt trong ngày 23/9.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người năng động và chu đáo, họ sẽ để ý đến cảm xúc của người khác, rất tốt với bạn bè và người thân trong gia đình. Họ sẵn sàng cống hiến hết mình để mọi người có một cuộc sống tốt đẹp, họ không ngại gian khổ.

Đúng 13h ngày 23/9: 3 con giáp có vận khí cực tốt, hung tinh xung quanh tránh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục nhảy số, tài sản lớn dần được tích lũy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9, tài lộc của người tuổi Sửu sẽ tăng lên đáng kể, có quý nhân xung quanh giúp đỡ, công việc gặt hái được thành quả, tài lộc không ngừng tích lũy, ai khởi nghiệp cũng mong mở rộng địa bàn, làm ăn đang bùng nổ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình phóng khoáng, không thích nghe theo sự sắp đặt của người khác. Hợi thích khám phá và tìm kiếm những thử thách mới mẻ. Trong cuộc sống, công danh sự nghiệp, Hợi tuy có gặp chông gai nhưng con giáp này luôn sẵn sàng vượt qua để đạt được thứ mà họ muốn. Bằng cách nỗ lực vượt qua khó khăn, người tuổi Hợi có thêm kinh nghiệm sống và ngày càng vững vàng hơn.

Đúng 13h ngày 23/9: 3 con giáp có vận khí cực tốt, hung tinh xung quanh tránh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục nhảy số, tài sản lớn dần được tích lũy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến hết tháng 9, công danh sự nghiệp của Hợi sẽ càng thăng tiến. Con giáp này bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ thu về bấy nhiêu quả ngọt. Đây cũng là khoảng thời gian Hợi tích được cho mình khoản tiền lớn nhờ đầu tư. Hợi càng chăm chỉ thì càng dễ đổi vận.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đầu óc nhanh nhẹn, nhiệt tình, đặt biệt linh hoạt, dễ thích ứng với mọi sự thay đổi. Tháng 9/2022, mọi điềm xui trước đây của con giáp này đều được hóa giải hết, hơn nữa lại có cát tinh Thiên Hỉ nhập mệnh nên không chỉ giàu có về thu nhập, thành công trong công việc mà chuyện tình cảm lứa đôi cũng ngày thêm mặn nồng.

Đúng 13h ngày 23/9: 3 con giáp có vận khí cực tốt, hung tinh xung quanh tránh xa, công việc suôn sẻ, tiền gửi tiếp tục nhảy số, tài sản lớn dần được tích lũy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về sự nghiệp, tuổi Thân đang bước vào giai đoạn nước rút để giành lấy ưu thế trước người cạnh tranh vi thế trong thời gian này tuổi Thân lại càng phải cố gắng hơn nữa. Nhưng do bên cạnh tuổi Thân có cát tinh Thiên Hỉ phù trợ cho nên không sợ có tiểu nhân làm trò xấu sau lưng, trái lại tuổi Thân ngày càng phát huy hết năng lực vượt trội của mình.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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