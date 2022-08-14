Đúng 12h trưa ngày 17/7 âm lịch, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', chạm nóc giàu sang, tiền tài tăng từng giây từng phút

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 07:42

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được Thần Tài ưu ái, may mắn vô cùng, hốt trọn lộc lá thiên hạ, giàu sang chạm nóc.

Tuổi Mão

Tử vi học đã chỉ rõ, mọi xui xẻo, kiếp nạn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho may mắn, phúc lộc ập vào nhà Mão vào 12h trưa nay. Từ đây, Mão sẽ có công danh rộng mở, bứt phá ngoạn mục, kiếm thật nhiều tiền. Hơn thế, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Tuổi Mão sẽ được thần may mắn chiếu cố, giàu sang vô đối. Vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng thành công, những việc tưởng chừng khó khăn lại vận hành trơn tru đến không ngờ.

Thời điểm này, Mão có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Mão nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Mão cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình có thể lội ngược dòng.

Đúng 12h trưa ngày 17/7 âm lịch, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', chạm nóc giàu sang, tiền tài tăng từng giây từng phút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 7 âm lịch là tháng may mắn của  người tuổi Tý, giúp Tý làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, vào lúc 12h trưa này chính là thời khắc hoàng kim của Tý, nếu ký hợp đồng lớn, khai trương hay bắt đầu công việc mới thì Mão chắc chắn sẽ ôm bạc tỷ, phất lên như diều gặp gió.

Nhờ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám dấn thân nên Tý được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Trong thời điểm này, con giáp may mắn tuổi Tý sẽ lội ngược dòng, ngày trước khốn khó bao nhiêu thì giờ đây Tý càng an nhàn, sung sướng bấy nhiêu.

Tài lộc của Tý sẽ đi lên. Con giáp tuổi Tý có không ít cơ hội thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Bên cạnh đó, con giáp này cũng biết vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Đúng 12h trưa ngày 17/7 âm lịch, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', chạm nóc giàu sang, tiền tài tăng từng giây từng phút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tháng 7 âm lịch là tháng vượng vận tài lộc của người tuổi Sửu, đặc biệt là vào đúng 12h trưa nay. Thời điểm này, Sửu làm gì cũng thành công, đứng trước thất bại cũng nhanh chóng lật ngược thế trận, xoay chuyển ngoạn mục. Tình tiền viên mãn, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Sửu nắm chắc trong tay.

Tuổi Sửu khá tham vọng và là người thường gặp may mắn trong cuộc sống. Con giáp này có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân là người bạn cũ. Dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ song hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Người này sẽ giúp những chú Trâu đưa ra được quyết định đúng đắn hơn.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Sửu sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Sửu luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu có kế hoạch tài chính cụ thể thì tài lộc của Sửu sẽ rất ổn định.

Đúng 12h trưa ngày 17/7 âm lịch, Thần Tài mở kho chia lộc, 3 con giáp 'đầu đội vàng, chân đạp bạc', chạm nóc giàu sang, tiền tài tăng từng giây từng phút - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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