Đúng 12h trưa mai, Chủ nhật 25/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp vụt sáng, vận trình hanh thông, may mắn ngập tràn, cả tình lẫn tiền đều được như ý nguyện

Tử vi hằng tháng của 12 con giáp chỉ ra rằng, sự nghiệp của tuổi Thân có nhiều khó khăn, trở ngại hơn bản mệnh có thể dự đoán. Con giáp này có cảm giác không được an tâm vì nhiều việc bị thay đổi kế hoạch vào phút cuối.

Trên phương diện tình cảm, đào hoa ghé thăm nhưng là nữ giới phải cẩn trọng, chớ gặp ai cũng mở lòng, nên có một số quy tắc riêng của mình. Khi bản mệnh đoan trang, không bông đùa thì mới nhận được sự tôn trọng của đối phương.

Tình hình kinh doanh chỉ ở mức duy trì, khó khăn vẫn đang còn mà chính bản mệnh cũng chưa tìm được hướng đi. Rủi ro ở khắp mọi nơi, không ai có thể bảo đảm bản mệnh sẽ có được lợi nhuận. Vì thế, đừng mạo hiểm nếu không có chuẩn bị, nếu không có kế hoạch đề phòng.

Tháng này tuổi Thân cũng phải lưu tâm hơn tới sức khỏe bản thân. Đó có thể là kết quả của việc bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, phải đấu tranh tâm lý trong công việc trong một thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu cần có thời gian thay đổi vận trình công danh.

Ngày này tuổi Dậu buồn bã vì chuyện tình cảm không còn niềm vui, những tổn thương bên lề làm cho cả hai không còn hàn gắn lại.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Dậu thành công vang dội, thời gian bạn biết sắp xếp chu đáo.

Tình cảm: Trong tình yêu, người tuổi Dậu đã quá tổn thương, những nỗi buồn bên lề khiến cả không còn hàn gắn lại được.

Tài lộc: Về mặt tài chính, cơ hội đã luôn mong muốn tài chính đạt được thành tựu mới.

Sức khoẻ: Buồn bã khi cơ thể yếu đi, làm việc mệt mỏi làm cho bạn không có thời gian thảnh thơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khác với ba con giáp trên, tuổi Mùi trong tuần này lại hợp với trạng thái “tĩnh”. Việc di chuyển nhiều hoặc thay đổi liên tục dễ khiến vận khí bị phân tán. Ngược lại, giữ nhịp sống ổn định, tập trung vào không gian quen thuộc lại giúp thu hút quý nhân và sự hỗ trợ bất ngờ.

Quý nhân của tuổi Mùi trong tuần này thường xuất hiện dưới dạng người mang đến lời khuyên, thông tin hoặc kết nối quan trọng. Đây không phải là vận tiền đến ngay lập tức, mà là nền móng cho một bước tiến vững chắc trong thời gian sắp tới.

Tuổi Mùi nên dành thời gian rà soát kế hoạch, sắp xếp lại công việc và duy trì các mối quan hệ hiện có. Sự kiên nhẫn và tĩnh tại trong tuần này sẽ mang lại lợi ích dài hạn, hơn hẳn việc vội vàng tìm kiếm cơ hội bên ngoài.

Tuần này là giai đoạn vận khí phân hóa rõ rệt. Tuổi Mùi càng đi càng mở lộc, trong khi tuổi Mùi càng yên càng gặp quý. Hiểu đúng nhịp vận của mình, chọn động hay tĩnh đúng lúc, chính là chìa khóa để biến một tuần bình thường thành bước đệm cho tài lộc và cơ hội phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!