Xem tử vi ngày 31/7/2022 của 12 con giáp, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong hôm nay. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Tình duyên của Tuổi Tý rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội để bày tỏ với người mình thích. Còn với các cặp đôi đang yêu, hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh nhau, vun đắp vững chắc hơn cho mối lương duyên này và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách, trở ngại của cuộc đời.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Tình duyên của Tuổi Tý rất tốt đẹp, có nhiều dấu hiệu khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng ngày mai CN 31/07/2022, vận trình của Tuổi Tỵ ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Ngày mai cũng là ngày tốt để Tuổi Tỵ mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này bằng vận trình tình duyên êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này bằng vận trình tình duyên êm ả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Chính Quan đồng hành trong ngày CN này, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Ngọ. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

May mắn hơn là bên cạnh con giáp này luôn có một người luôn sẵn lòng giúp đỡ, lắng nghe và cho bản mệnh những lời khuyên hữu ích. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh, hãy dành thời gian để quan tâm và chăm sóc người ấy nhiều hơn nữa.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo