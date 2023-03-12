Đúng 12 ngày tới (13/3 - 24/3): THẦN PHẬT HIỂN LINH, 3 con giáp nh làm gì cũng có tiền, đầu tư chỗ nào là sinh lời chỗ đó, của cải đua nhau chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 01:45

Theo tử vi 12 ngày tới, 3 tuổi này sẽ gặp được vận may lớn, phương diện sự nghiệp lẫn tài lộc đều có nhiều điểm sáng.

Tuổi Dần

Đúng 12 ngày tới là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Dần, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, chỉ cần cố gắng là bạn sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Những người theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu hay phải thi cử cũng sẽ đạt được những kết quả khá khả quan. Nguyệt Lệnh Đế Vượng cũng là dấu hiệu cát lành chứng tỏ bạn sẽ đạt được công danh, quyền thế hơn người.

Trên phương diện tài lộc, đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Khoản tiền bạn kiếm được chủ yếu sẽ đến từ những hoạt động này đấy. Tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Dần. Khi nắm bắt đúng thời cơ, bạn vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Đúng 12 ngày tới (13/3 - 24/3): THẦN PHẬT HIỂN LINH, 3 con giáp nh làm gì cũng có tiền, đầu tư chỗ nào là sinh lời chỗ đó, của cải đua nhau chạy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thời điểm 12 ngày tới, Thìn có được nhiều cơ may nên tài lộc dần khởi sắc. Thìn nên lập kế hoạch cụ thể, vững vàng tâm trí để tránh rủi ro. Đồng thời Thìn cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Nên đầu tư phát triển kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội. Làm tốt thì vận trình cuối năm có thể lội ngược dòng.

Mặc dù vẫn có hung tinh cản đường nhưng người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, có quý nhân trợ giúp. Vì Thìn luôn nỗ lực không ngừng nên khi có người nâng đỡ họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn nợ nần, đầu tư lung tung thì tài lộc của Thìn sẽ rất ổn định.

Đúng 12 ngày tới (13/3 - 24/3): THẦN PHẬT HIỂN LINH, 3 con giáp nh làm gì cũng có tiền, đầu tư chỗ nào là sinh lời chỗ đó, của cải đua nhau chạy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 ngày tới, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay. Rất có thể niềm vui sẽ bất ngờ ập đến, mang vàng, mang tiền cất chật két.

Đúng 12 ngày tới (13/3 - 24/3): THẦN PHẬT HIỂN LINH, 3 con giáp nh làm gì cũng có tiền, đầu tư chỗ nào là sinh lời chỗ đó, của cải đua nhau chạy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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