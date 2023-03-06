Giữa tuần này (7/3, 8/3), 'PHÚC - LỘC - THỌ' đủ đầy, 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi tài lộc, thần tiên ưu ái, phất cờ thành ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 06/03/2023 10:59

Sang giữa tuần này, 3 con giáp may mắn 'phúc lộc thọ' đủ đầy, làm gì cũng thành công, không giàu sang cũng thăng hoa đến bất ngờ.

Tuổi Dần

Đầu năm 2023, tuổi Dần gặp không ít gian nan nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Dần luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, sang giữa tuần này, sẽ là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, từ giai đoạn này, tuổi Dần sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân.

Giữa tuần này (7/3, 8/3), 'PHÚC - LỘC - THỌ' đủ đầy, 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi tài lộc, thần tiên ưu ái, phất cờ thành ĐẠI GIA - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có thể nói tuổi Thìn là một trong những con giáp vận khí tốt nhất khi sang giữa tuần này. Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Thìn đều bùng nổ trong năm nay. Tài lộc của tuổi Thìn chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

Điều này có nghĩa là dù người tuổi Thìn làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh. Từ thời gian này, tuổi Thìn cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc.

Giữa tuần này (7/3, 8/3), 'PHÚC - LỘC - THỌ' đủ đầy, 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi tài lộc, thần tiên ưu ái, phất cờ thành ĐẠI GIA - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận khí của tuổi Mùi rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ khi sang giữa tuần này. Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng cuộc sống của Thìn sẽ có nhiều biến chuyển, khởi sắc từng chút một.

Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, tuổi Mùi còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi. Tất cả những gì người tuổi Mùi cần làm là vận dụng tốt những gì đã học được, tích lũy sau nhiều lần thất bại.

Giữa tuần này (7/3, 8/3), 'PHÚC - LỘC - THỌ' đủ đầy, 3 con giáp được quý nhân chiêu đãi tài lộc, thần tiên ưu ái, phất cờ thành ĐẠI GIA - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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