Đúng 12 giờ ngày mai (2/10), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 22:38

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn vào đúng 12 giờ ngày 2/10.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở vào đúng 12 ngày 2/10. Con đường “thăng quan tiến chức” của bản mệnh cũng ngày càng rộng mở nhờ có được sự tín nhiệm của cấp trên. Tài lộc của con giáp này ngày càng vượng sắc khi nhận được khoản tiền bất ngờ từ việc trúng số, tiền thưởng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên êm ấm. Bản mệnh đã kết hôn có cuộc sống khiến nhiều người ganh tỵ. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với người khác giới. 

Đúng 12 giờ ngày mai (2/10), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thông thuận, không có trắc trở vào đúng 12 ngày 2/10 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Đúng 12 giờ ngày mai (2/10), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái và suôn sẻ. Với sự thích ứng linh hoạt, bản mệnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không gặp quá nhiều khó khăn cùng với quý nhân phù trợ nên mọi việc đều tiến triển dễ dàng. Con giáp này nhờ biết cách tiết kiệm, chi tiêu khôn khéo nên đã mang lại nguồn tích lũy đáng kể.  

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ổn định. Người đã có gia đình đang cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Người độc thân chưa đang tìm kiếm tình yêu cho đời mình. 

Đúng 12 giờ ngày mai (2/10), 3 con giáp danh lợi song toàn, kinh doanh vượng phát, thu hái bộn tiền, hỷ sự lâm môn - Ảnh 3
Để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp hơn, công việc của người tuổi Dậu diễn ra tương đối thoải mái và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà trong 2 ngày cuối tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý