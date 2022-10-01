Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/10, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 09:10

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "sa chân vào hố vàng", tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 2/10.

Tuổi Dần

Sau ngày mai, công việc của người tuổi Dần diễn ra đại cát đại lợi và hanh thông. Sự nhạy bén và trí thông minh giúp con giáp này chinh phục thử thách này đến thử thách khác. Cùng với đó, việc chấp nhận sai lầm và lắng nghe ý kiến đóng góp giúp con đường sự nghiệp ngày phát triển hơn nữa.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên ngọt ngào, thấm sắc. Bình yên là thứ mà bạn tìm thấy được trong mối quan hệ tình cảm với người ấy. Còn người độc thân chưa nghĩ nhiều tới chuyện yêu đương, hẹn hò do vẫn còn bận rộn với công việc hàng ngày.

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/10, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 1
Sau ngày mai, công việc của người tuổi Dần diễn ra đại cát đại lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sau ngày mai sẽ diễn ra tương đối thuận lợi sau ngày mai. Con giáp này hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhờ sự tập trung cao độ. Do đó, bạn hãy thoát khỏi những suy nghĩ cứng nhắc để có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo hơn.  

Chuyện tình cảm êm ấm, hài hòa. Người tuổi này đã kết hôn hiện đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc và có nửa kia luôn chia sẻ, trò chuyện và quan tâm đến mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.  

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/10, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sau ngày mai sẽ diễn ra tương đối thuận lợi sau ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp, dù đang hoạt động trong lĩnh vực gì cũng có sự thăng tiến nhất định. Quý Nhân đưa đường dẫn lối giúp cho người tuổi này làm việc gì cũng “xuôi chèo mát mái”, đồng thời còn hanh thông trong việc tạo dựng các mối quan hệ xã giao.

Vận trình tình cảm ngọt ngào và vui vẻ. Đào hoa vượng giúp cho tuổi này cảm nhận được rõ tình cảm và sự cảm thông của người ấy. Qua đó, bạn cảm thấy mình cần phải trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn. 

Sau ngày mai, Chủ Nhật ngày 2/10, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ hứa hẹn sẽ nhận được kết quả tốt đẹp, dù đang hoạt động trong lĩnh vực gì cũng có sự thăng tiến nhất định - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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