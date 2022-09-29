Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/9/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp sự nghiệp thất thế, tiền bạc thất thu, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 19:19

Thứ Sáu 30/9/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp sự nghiệp thất thế, tiền bạc thất thu, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút chông chênh và khó khăn trùng trùng vào đúng ngày mai. Ngoài ra, bạn có hành động bốc đồng hơn thường ngày vì không thể kiểm soát tốt cảm xúc của chính mình khi làm việc. Nếu không điều chỉnh sớm thì những rắc rối có thể tìm đến bản mệnh ngay lập tức. Bạn còn có thể bị hao hụt tài chính do sự tác động của Thiên Quan.  

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này có chút xáo trộn. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và đối phương có nguy cơ rạn nứt do cả hai luôn hơn thua từng chút một. Để tình cảm trở lại như lúc trước, cả hai cần nên học cách bao dung với đối phương của mình. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/9/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp sự nghiệp thất thế, tiền bạc thất thu, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có chút chông chênh và khó khăn trùng trùng vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ xảy ra có chút khó khăn. Đây không phải là thời điểm thích hợp để Dầnbản mệnh làm những chuyện to tát, quan trọng. Do đó, bạn hãy chuyên tâm tập trung vào công việc hiện tại để tránh gặp rắc rối phát sinh. Vận trình tài lộc của con giáp này cũng có biến động giảm nhưng không đáng kể do phát sinh những vấn đề cần chi tiêu. 

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có những chuyện không vui. Những cặp đôi yêu xa đang có dấu hiệu “xa mặt cách lòng” nhưng nếu đặt niềm tin cho nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/9/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp sự nghiệp thất thế, tiền bạc thất thu, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn - Ảnh 2
Đúng ngày mai, con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ xảy ra có chút khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được hanh thông. Con giáp này thường có tâm trạng thất thường nên tiến độ công việc vào ngày này có thể bị chững lại. Do đó, bản mệnh cần nên vực dậy tinh thần để công việc được hoàn thành nhanh chóng và xuất sắc. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh có tín hiệu không tốt. Sự tác động của Ngũ Hành khiến con giáp này và nửa kia nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Để giải quyết vấn đề này, cả hai cần ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau thì mối quan hệ tình cảm mới khăng khít, bền lâu. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 30/9/2022, Thần Tài bỏ rơi, 3 con giáp sự nghiệp thất thế, tiền bạc thất thu, tiểu nhân hãm hại khiến cuộc sống khó khăn - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút không được hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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