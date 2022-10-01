Top 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào đúng ngày cuối tuần (2/10)

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 12:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào ngày 2/10.

Tuổi Mão

Đúng ngày cuối tuần, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ. Tinh thần trách nhiệm cao kết hợp với sự ngay thẳng giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm cao từ những người xung quanh. Nhờ nguồn thu nhập chính mà bản mệnh có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên rực rỡ thăng hoa. Đào hoa nở rộ mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho các cặp đôi yêu nhau. Người độc thân cần cởi mở nhiều hơn thì mới mong gặp được người trong mộng.

Top 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào đúng ngày cuối tuần (2/10) - Ảnh 1
Đúng ngày cuối tuần, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra dễ dàng và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ vào đúng ngày cuối tuần. Quý nhân nâng đỡ mở đường cho các kế hoạch, dự định của người tuổi Thìn. Tử vi ngày mới cho biết chỉ cần duy trì tốt phong độ hiện tại thì làm việc gì cũng không bị cản trở hay ngáng chân.

Vận trình tình cảm của bản mệnh khá êm ấm lãng mạn. Người độc thân có thể sẽ nhận được lời mời kết bạn, tỏ tình nhờ sự sôi nổi của mình. Tiền bạc không thể mua được tình cảm nên cần biết trân quý những gì mình đang có.

Top 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào đúng ngày cuối tuần (2/10) - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi như mơ vào đúng ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không có khó khăn, tương đối dễ dàng. Sự tự tin, quyết tâm cao độ nên bạn đã kịp thời xử lý những rắc rối trước đó, từ đó mở ra cơ hội thăng tiến cho bản mệnh trong tương lai. Vận trình tài lộc của con giáp này hanh thông nhờ những khoản hời từ việc đầu tư các dự án lớn, nhỏ khác nhau. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Người tuổi này đang còn độc thân có thể tìm thấy được bạn đời hợp ý vào ngày mai. Riêng người đã có chủ đang rất hạnh phúc với người ấy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết đối phương nghĩ gì.  

Top 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào đúng ngày cuối tuần (2/10) - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra không có khó khăn, tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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