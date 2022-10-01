Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 04:33

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi đủ đường trong 2 ngày cuối tuần. Tinh thần phấn chấn và tràn trề năng lượng giúp người tuổi này nâng cao năng suất làm việc, từ đó cải thiện hiệu quả công việc một cách tốt nhất. Bạn còn có thể an tâm và thoải mái mua sắc cho cá nhân và cho những người thân yêu trong gia đình nhờ có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính lẫn nghề tay trái. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng trở nên vượng sắc đào hoa. Các cặp đôi có sự thấu hiểu đặc biệt, chưa cần nói ra cũng có thể hiểu người kia hiểu gì. Đây cũng là kết quả của việc sẻ chia, tâm tình thường xuyên.

Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra được dịp phất cao trong 2 ngày tới. Sự nhạy bén giúp con giáp này làm việc gì cũng dễ dàng hơn mọi khi nhờ quý nhân che chở. Mọi khó khăn chỉ là cách gọi khác của cơ hội, nếu biết tinh tế nắm bắt thì sẽ có cơ hội chuyển mình. Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao nhờ sự chăm chỉ, siêng năng trong lao động.

Ở ngoài xã hội, người tuổi này có thể là người có địa vị và tiếng nói, nhưng khi về đến nhà thì bản mệnh trở thành một người trụ cột, đảm đang biết chăm lo cho gia đình. 

Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra được dịp phất cao trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra với nhiều lợi thế và suôn sẻ. May mắn nhận được sự chiếu cố từ những nguồn hỗ trợ xung quanh, con giáp này có thể chuyển mình nhanh chóng. Không những giúp đỡ nhiệt tình trong công việc mà Quý Nhân còn nâng đỡ con giáp này trong vấn đề tài chính, giúp bản mệnh tìm thấy được những cơ hội làm giàu cho mình. 

Vận trình tình cảm tiến triển khởi sắc. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp trở lại sau những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó nhờ có sự nhường nhịn lẫn nhau trong quá trình giải quyết vấn đề này. 

Trong 2 ngày cuối tuần (1/10-2/10), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp mệnh danh là 'cỗ máy kiếm tiền', công danh bừng sáng, vét hết của cải thiên hạ về nhà - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra với nhiều lợi thế và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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