Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp may mắn này không TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thì cũng sắm được nhà lầu xe hơi bởi có Cát Tinh chiếu mệnh, ngồi không cũng tự sinh lãi, của cải tự khắc sinh sôi

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) công việc của những chú Trâu cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, bản mệnh dễ dàng tiến gần hơn đến với mục tiêu đã định. Cũng nhờ con giáp này có tinh thần cống hiến và phấn đấu hết mình cho công việc, được cấp trên đánh giá cao vì điều này.

Thủy – Thổ xung khắc lại gây ra những nỗi buồn tình cảm cho Sửu. Giữa bạn và người ấy ngày càng xuất hiện những cuộc tranh cãi không hồi kết khiến khoảng cách cứ lớn dần. Sự thật là không ai trong cả hai chịu đứng ra là bên nhún nhường nên tình hình cứ căng thẳng như vậy.

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) công việc của những chú Trâu cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, bản mệnh dễ dàng tiến gần hơn đến với mục tiêu đã định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra hanh thông. Chính Ấn tọa mạng giúp con này có nhanh chóng gây được ấn tượng với cấp trên, đồng nghiệp. Nhờ được tín nhiệm mà bạn sẽ sớm đón nhận thêm những trọng trách mới, vậy nên đừng lơ đễnh mà bỏ lỡ cơ hội này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khó mà yên ấm. Thổ khắc Thuỷ khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia thường rơi vào tranh cãi. Các cặp đôi cần chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn và quan trọng là biết cách đặt mình vào vị trí của người kia.

Tài vận: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhờ sự nhanh trí, thông minh mà bản mệnh nhanh chóng cải thiện được nguồn thu nhập.

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy vận trình công việc thăng tiến, đúng 11h45p ngày mai (28/8) Thân làm việc gì cũng có mục tiêu, kế hoạch cụ thể nên bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về tài chính, Thân chăm chỉ, cố gắng nỗ lực kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Chuyện tình cảm hòa hợp, các cặp đôi có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau.

Tử vi cho thấy vận trình công việc thăng tiến, đúng 11h45p ngày mai (28/8) Thân làm việc gì cũng có mục tiêu Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.