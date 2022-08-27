Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp may mắn này không TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thì cũng sắm được nhà lầu xe hơi bởi có Cát Tinh chiếu mệnh, ngồi không cũng tự sinh lãi, của cải tự khắc sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 19:44

Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp này số phận biến chuyển, cải vận từ nghèo khó lên hàng đại gia.

Tuổi Sửu

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) công việc của những chú Trâu cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, bản mệnh dễ dàng tiến gần hơn đến với mục tiêu đã định. Cũng nhờ con giáp này có tinh thần cống hiến và phấn đấu hết mình cho công việc, được cấp trên đánh giá cao vì điều này.

 

Thủy – Thổ xung khắc lại gây ra những nỗi buồn tình cảm cho Sửu. Giữa bạn và người ấy ngày càng xuất hiện những cuộc tranh cãi không hồi kết khiến khoảng cách cứ lớn dần. Sự thật là không ai trong cả hai chịu đứng ra là bên nhún nhường nên tình hình cứ căng thẳng như vậy.

 

Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp may mắn này không TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thì cũng sắm được nhà lầu xe hơi bởi có Cát Tinh chiếu mệnh, ngồi không cũng tự sinh lãi, của cải tự khắc sinh sôi - Ảnh 1

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) công việc của những chú Trâu cũng trở nên suôn sẻ và thuận lợi bất ngờ, bản mệnh dễ dàng tiến gần hơn đến với mục tiêu đã định.

Ảnh minh họa: Internet 

Tuổi Tý

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra hanh thông. Chính Ấn tọa mạng giúp con này có nhanh chóng gây được ấn tượng với cấp trên, đồng nghiệp. Nhờ được tín nhiệm mà bạn sẽ sớm đón nhận thêm những trọng trách mới, vậy nên đừng lơ đễnh mà bỏ lỡ cơ hội này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khó mà yên ấm. Thổ khắc Thuỷ khiến mối quan hệ giữa bạn và nửa kia thường rơi vào tranh cãi. Các cặp đôi cần chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn và quan trọng là biết cách đặt mình vào vị trí của người kia.

Tài vận: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhờ sự nhanh trí, thông minh mà bản mệnh nhanh chóng cải thiện được nguồn thu nhập.

Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp may mắn này không TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thì cũng sắm được nhà lầu xe hơi bởi có Cát Tinh chiếu mệnh, ngồi không cũng tự sinh lãi, của cải tự khắc sinh sôi - Ảnh 2

Đúng 11h45p ngày mai (28/8) vận trình sự nghiệp của bạn diễn ra hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cho thấy vận trình công việc thăng tiến, đúng 11h45p ngày mai (28/8) Thân làm việc gì cũng có mục tiêu, kế hoạch cụ thể nên bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về tài chính, Thân chăm chỉ, cố gắng nỗ lực kiếm tiền, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Chuyện tình cảm hòa hợp, các cặp đôi có nhiều thời gian ngọt ngào bên nhau.

Đúng 11h45p ngày mai (28/8), 3 con giáp may mắn này không TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC thì cũng sắm được nhà lầu xe hơi bởi có Cát Tinh chiếu mệnh, ngồi không cũng tự sinh lãi, của cải tự khắc sinh sôi - Ảnh 3

Tử vi cho thấy vận trình công việc thăng tiến, đúng 11h45p ngày mai (28/8) Thân làm việc gì cũng có mục tiêu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

 

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm 1 lời 10, may mắn không tả hết, ngồi rung đùi vẫn có bao vàng bao bạc tự chạy vào nhà

3 con giáp Ngũ Hành tương trợ này vào ngày lễ 2/9 làm gì cũng thành công, vạn sự hanh thông, được chồng yêu chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 28/8 tử vi 28/8/2022 tử vi chủ nhật tử vi cuối tuần con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi