Đúng 11h ngày 19/9: 3 con giáp kiên cường bậc nhất, vượt mọi chông gai đến cuối tháng dễ đổi vận, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 08:52

Càng về cuối tháng, những con giáp kiên cường này càng dễ có cơ đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai nghèo sẽ đổi vận, ai giàu sẽ càng giàu hơn.

Tuổi Thân

Vận may của người tuổi Thân không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới. Bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Đúng 11h ngày 19/9: 3 con giáp kiên cường bậc nhất, vượt mọi chông gai đến cuối tháng dễ đổi vận, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những có đường công danh sự nghiệp sáng rõ, bạn cũng có chuyện tình duyên mặn nồng. Người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này. Người đã có gia đình sẽ có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau, chia sẻ và thấu hiểu nhau nhiều hơn trước.

Tuổi Sửu

Những người bạn thuộc con giáp Sửu rất khôn khéo và hài hước khi đề cập đến những vấn đề quan tâm, càng về cuối tháng 9 sao may mắn “Xích Thố” sẽ đến ở cung sinh mệnh, tài lộc tới đỉnh cao, ắt sẽ đào hoa nở rộ, nếu thực sự nắm bắt cơ hội, tình duyên sẽ đạt được ước nguyện, dù là sự nghiệp hay tài chính, đều gặp được vận vàng, vạn sự như ý, được thuận buồm xuôi gió.

Đúng 11h ngày 19/9: 3 con giáp kiên cường bậc nhất, vượt mọi chông gai đến cuối tháng dễ đổi vận, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, họ sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu vào cuối năm này. Những khó khăn của họ có thể được giải quyết, thậm chí còn tìm được cơ hội đổi đời, tiền bạc dồi dào đến không ngờ. Chỉ cần họ vững tâm, kiên trì tới cùng thì khó khăn nào cũng qua, việc gì cũng thành, nghèo mấy cũng sẽ giàu có.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn mang mệnh Rồng và là người vừa giàu có, vừa có quyền lực. Trong cuộc sống người tuổi Thìn luôn khiến mọi người phải nể phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định trong mọi quyết định. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Đến trung vận, họ vẫn giữ vững được phong độ đó nhờ bản lĩnh sống và ý chí mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, cuộc sống ai cũng từng vấp phải nhiều khó khăn, thử thách và tuổi Thìn cũng không ngoại lệ. Cho dù có không ít lần phải chịu sóng gió cuộc đời, trải qua khó khăn vất vả nhưng cũng không khiến con giáp này chùn bước chân.

Đúng 11h ngày 19/9: 3 con giáp kiên cường bậc nhất, vượt mọi chông gai đến cuối tháng dễ đổi vận, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, họ càng quyết tâm vượt qua chông gai cho bằng được để giữ vững vị thế dẫn đầu của mình. Có thể nói, việc phải bỏ cuộc hay chấp nhận thất bại sẽ khiến Thìn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhờ sở hữu chí tiến thủ mạnh mẽ như vậy nên cuộc sống của Thìn có những chuyển biến tích cực ngay trong cuối tháng 9 này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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