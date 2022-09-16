Top 3 con giáp nữ càng béo càng có phúc khí, trên người lắm của nhiều, tiền khiến người khác ghen tị đỏ hai mắt

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 15:08

Ai cũng phải ghen tỵ đỏ mắt với những con giáp có số vận tiền tài nhiều lên khi càng béo.

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sinh ra thường đã mang "chìa khóa vàng" trong tay. Hầu hết họ đều sống hạnh phúc và được nuông chiều ngay từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, phụ nữ tuổi Hợi cũng rất tốt với người xung quanh, không kén ăn nên thân hình thường tròn đày.

Top 3 con giáp nữ càng béo càng có phúc khí, trên người lắm của nhiều, tiền khiến người khác ghen tị đỏ hai mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, chị em tuổi Hợi càng béo lại càng may mắn, thường được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Ở nhà được chồng yêu thương, con cái quý mến, bên ngoài được người khác nể phục. Nói chung, cuộc đời họ là rất tốt, và tài sản sẽ tự nhiên tăng lên theo thời gian.

Tuổi Sửu

Sửu sở hữu trí tuệ thông minh và lanh lợi, con giáp này xử lý tình huống vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo, được nhiều người hết lời ca tụng. Tuổi Sửu rõ ràng là một người hay suy nghĩ, nhiều người nhìn vào hiểu lầm rằng họ khắc khổ và đôi khi sống vất vả. Nhưng trên thực tế, tuổi Sửu là người không bao giờ để mình lâm vào cảnh tù túng, khó khăn.

Top 3 con giáp nữ càng béo càng có phúc khí, trên người lắm của nhiều, tiền khiến người khác ghen tị đỏ hai mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, đa số những người tuổi Sửu thường có thân hình mảnh mai và dẻo dai, tuy nhiên không ít người bị áp lực khi phát tướng nhưng trên thực đó chính là lúc Sửu gặp được nhiều may mắn và quý nhân. Sự khỏe mạnh về thể chất sẽ giúp tuổi Sửu minh mẫn, làm việc ngày càng hiệu quả hơn, bên cạnh đó, những người có da có thịt luôn thu hút được tài vận, dễ làm giàu và xây dựng cơ ngơi ổn định.

Tuổi Dần

Dần bẩm sinh đã mang mệnh phú quý. Vì con giáp này có tấm lòng nhân hậu, khoan dung nên thường không oán trách cuộc sống. Người tuổi Dần thường có lộc ăn và không kén chọn trong việc ăn uống. Nếu có ý định giảm cân, người tuổi Dần nên dừng lại ngay. Vì người tuổi Dần khi giảm cân sẽ mất hết phúc khí, cuộc sống có phần bấp bênh hơn. Chỉ khi Dần tăng cân, sự giàu sang, thịnh vượng mới tìm đến.

Top 3 con giáp nữ càng béo càng có phúc khí, trên người lắm của nhiều, tiền khiến người khác ghen tị đỏ hai mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi nạp đủ năng lượng cho bản thân, Dần mới có sức khỏe để làm việc và kiếm tiền. Cuộc sống của Dần không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiêu hết rồi tiền sẽ tự động đổ về. Tuy nhiên không vì vậy mà Dần lười lao động. Dần vẫn chăm chỉ tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phấn đấu hết mình để đạt được những điều bản thân mong muốn.  

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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