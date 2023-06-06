Đúng 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 06/06/2023 12:30

Tử vi cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận may hội tụ, vét sạch tiền tài thiên hạ, sắm sửa vàng bạc khi bước sang 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu luôn giữ tinh thần lạc quan, dám làm dám chịu và giàu nhiệt huyết. Trong cuộc sống, con giáp này dành phần lớn thời gian cho công việc. Dậu rất quan tâm đến cảm xúc và những ý kiến của người khác nhưng cũng có chính kiến của riêng mình.

Tử vi cho biết, bước sang 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Dậu lộc lá đầy nhà, tiền tài dư dả. Quý nhân xuất hiện và nâng đỡ vận trình của con giáp, nhiều sự tốt lành sắp sửa xảy ra. Tài lộc của Dậu cũng không tồi khi mà được Thần Tài nâng đỡ. Chỉ cần Dậu có mục tiêu phấn đấu, nỗ lực thì chắc chắn những thành quả mà Dậu gặt hái được trong thời gian tới không hề ít đâu.

Đúng 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão không bao giờ ngại ngần hay lùi bước trước những khó khăn, thử thách, lại có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp con giáp này khá nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh có con mắt nhìn xa trông rộng, luôn nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách sắc sảo.

Đúng 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, Mão sẽ liên tiếp gặp may, tiền tài rực rỡ. Cả sự nghiệp và cuộc sống của con giáp này đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào. Chưa hết, Mão còn có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ. Đây có thể là do Mão được biếu tặng hay may mắn trúng được. Từ đây, bạn có thể thoải mái mua sắm, du lịch khắp nơi cùng người thân, bạn bè mà không lo tiền bạc.

Đúng 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, bước sang 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, người tuổi Tuất có công danh thuận lợi, tài lộc bủa vây. Trong thời gian này, công việc tốt do vận quý nhân mang lại, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra. Bản mệnh tuổi Tuất sẽ đẩy nhanh được tiến độ công việc và thu được những thành công vang dội.

Ngoài ra, bạn sẽ là con giáp đạt được những điều may mắn cả về địa vị cũng như tiền bạc. Tài chính ổn định, tuổi Tuất sẽ có thể suy nghĩ tới việc tái đầu tư hay rót vốn vào các lĩnh vực khác để thu hái lợi nhuận. Ngoài ra, tình duyên khởi sắc, con giáp may mắn sẽ gặp được người như ý sớm thôi.

Đúng 11 ngày cuối tháng 4 âm lịch, 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, tiền bạc chất đống, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Trong khoảng thời gian từ ngày 13/4 đến 22/4 âm lịch, 3 con giáp này sẽ gặt hái rất nhiều niềm vui tài lộc, tha hồ giàu có.

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