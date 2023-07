Đúng 11 giờ trưa thứ 2 (25/7) là thời điểm tài lộc khởi sắc rực rỡ nhất của 3 con giáp này, tiền bạc dư dả, hóa giải hoàn toàn vận đen, gia tăng vận đỏ, sự nghiệp thành công vượt mong đợi

Tình hình sức khỏe không được khả quan trong khoảng thời gian này. Bạn cần chú ý giữ gìn mới có thể đón tuần mới may mắn và hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Đúng 11 giờ trưa thứ 2 (25/7) con giáp may mắn này luôn gặp may về tài vận và có lộc quý nhân rất vượng trong tuần mới này. Ngoài ra do có cát tinh “Tam Đài” và “Thiên Giải” nhập mệnh nên người tuổi Mùi có thể hóa giải hoàn toàn vận đen, điềm xui trong thời gian qua.

Con giáp này với sự giúp đỡ của quý nhân và sự chăm chỉ của bản thân nên càng làm việc sẽ càng có được cơ hội kiếm được nhiều tiền và nhanh chóng trở nên giàu có. Con giáp may mắn này đã có nhiều tài lộc dồi dào đến vậy rồi thì có lẽ tháng 8 tới của người tuổi Mùi sẽ vô cùng rực rỡ, tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng phải lo túng thiếu bao giờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp như thật thà, bao dung và yêu thương con người. Cũng chính vì sinh ra đã mang trong mình phúc khí nên con giáp này đi đến đâu cũng được kẻ yêu, người mến, gặp khó khăn sẽ có quý nhân dang tay giúp đỡ.

Đúng 11 giờ trưa thứ 2 (25/7), nhiều cơ hội lớn sẽ đến với sự nghiệp của bạn. Đây là thời điểm tốt để bạn trình bày ý kiến, ý tưởng của bạn với cấp trên. Dự án thành công sẽ giúp bạn thu được khoản tiền thưởng lớn. Ngoài ra, người tuổi Hợi có ý định chuyển việc sẽ tìm được công việc mới với môi trường làm việc tốt, mức lương, thưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Người tuổi Hợi làm kinh doanh thì trong những ngày cuối tháng 7, hoạt động kinh doanh của bạn phất lên trông thấy. Đơn hàng tới tấp đổ về giúp con giáp này thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ, kinh doanh thuận lợi, tài lộc dồi dào, từ giờ đến cuối năm, người tuổi Hợi là một trong số những con giáp có của ăn của để, tiền tiêu không phải nghĩ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm