Đúng 10h sáng 21/9, THẦN TÀI chiếu cố 3 con giáp này có duyên trúng số lớn, làm ăn hưng vượng, bội thu tiền của

Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Người tuổi Tuất là con giáp phát tài từ 10h sáng 21/9 nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh cũng tiến hành ngay từ đầu tuần.

Với người làm công ăn lương thì bạn sẽ cần phải cố gắng hết tuần này. Đến cuối tuần, tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương.

Tuy nhiên, có một điều bản mệnh phải nhớ là bạn sẽ phải khá vất vả và nỗ lực mới mong đạt được mục tiêu đã đề ra chứ không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn tỏ ra rất hung dữ, không thích quan tâm đến người khá. Tuy nhiên, họ lại là những người có nội tâm sâu sắc, tốt bụng với mọi người.

Con giáp này có khả năng ứng phó tốt với mọi việc nên trong nhiều trường hợp gặp rủi ro cũng không quá hao tài, tốn của mà ngược lại còn chuyển bại thành thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc làm ăn trong 10h sáng 21/9 của người tuổi Dần cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Nhất là sau cơn nóng đỉnh điểm của mùa hè năm nay, vận khí của họ bùng nổ, có quý nhân giúp đỡ, vấn đề khó khăn được giải quyết nhanh chóng, cơ hội tốt mở ra trước mắt.

Con giáp tuổi Dần rất nhanh chóng đạt được thành tựu cho riêng mình. Những ngày sau của người tuổi Dần cũng sẽ trở nên tương đối suôn sẻ, mọi sự đều may mắn, càng đi xa càng leo cao.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Từ 10h sáng 21/9, tuổi Ngọ có nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai giảm bớt đáng kể. Tháng mới mở ra rất nhiều sự thuận lợi cho các kế hoạch của Ngọ.

Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn tiến hành dự định ấp ủ từ lâu. Dù vậy, tuổi Ngọ vẫn cần chăm chỉ làm việc, lấy ổn định làm trọng, tránh nóng vội kẻo khiến vận may tan biến sẽ rất dễ hỏng việc.

Công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc kinh doanh túc tắc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Nhưng dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực nào cũng nên tự chủ, chi tiêu có kế hoạch.

Đường tình duyên của người tuổi Ngọ có sự thay đổi tích cực. Nhân duyên vượng là thời điểm tốt để các bạn độc thân bày tỏ tình cảm, chủ động nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình.

Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Ngọ trong tháng này được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên bạn vẫn nên cố gắng duy trì lối sinh hoạt khoa học, ăn uống đủ đầy, rèn luyện thể dục thể thao tùy sức.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.