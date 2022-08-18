Đúng 10h sáng (18/8/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp gom hết cát lộc, tiền bạc tự chảy vào túi, làm ăn phát đạt, không lo túng thiếu

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 04:32

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc

Tuổi Tý

Thời gian này, tuổi Tý phát tài trên phương diện tài lộc. Con giáp này có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn. Dù làm ở lĩnh vực gì thì Tý cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Nếu làm công ăn lương, đây là thời điểm để Tý khẳng định vị thế của mình. 

Sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán cộng thêm có sự hỗ trợ của cát tinh nên Tý có cơ hội bứt phá, vươn lên làm giàu. Những khoản tiền thưởng nóng giúp Tý trở nên giàu có, không chỉ vậy Tý còn đem lại lợi ích cho tập thể.

Tài vận trong thời điểm này của người tuổi Tý cũng rất hanh thông. Con giáp này sẽ có một tháng đắm chìm trong tin vui về tiền bạc và thu nhập. Thu nhập chính dồi dào, ổn định, tiền bạc đầy túi, còn nguồn thu phụ lại xuất hiện những cơ hội vàng để gia tăng thu nhập.

Đúng 10h sáng (18/8/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp gom hết cát lộc, tiền bạc tự chảy vào túi, làm ăn phát đạt, không lo túng thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được quý nhân Tam Hợp phù trợ, thời điểm 10h sáng nay, tài khí của người tuổi Mão khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Đây là dịp để đương số thu hồi lại số tiền đã chi ra hoặc làm ăn thua lỗ trong suốt thời gian qua.

Tử vi cho thấy, mặc dù phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng chính tài năng và sự nỗ lực của mình, những chú Mèo nhanh chóng khẳng định vị thế, kiếm tiền như hái, tiền đẻ ra tiền, có nhiều nguồn thu nhập thụ động trong ngày mới.

Mão có thể gặt hái được nhiều thành công. Mão làm việc quyết tâm, trách nhiệm nên được giao nhiều nhiệm vụ khó để khẳng định bản thân. Nếu hoàn thành tốt công việc được giao, Mão có thể được cấp trên cất nhắc tăng lương, thậm chí là thăng chức, đảm bảo một tương lai ấm no hơn từ nay về sau.

Đúng 10h sáng (18/8/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp gom hết cát lộc, tiền bạc tự chảy vào túi, làm ăn phát đạt, không lo túng thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh ra đã mang bản tính nhanh nhẹn, khéo léo, hay làm điều thiện. Cũng bởi vậy, Dậu được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội để đổi đời. Càng có nhiều phước lành Dậu càng sung sướng an nhàn, vét cạn túi thần tài, giàu sang phú quý khiến ai cũng hờn.

Đúng 10h sáng nay, thời vận đỏ của tuổi Dậu lại tới. Những người tuổi Dậu họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về thành quả rực rỡ, nếu không quá giàu có thì tiền bạc cũng dư dả khiến nhiều con giáp phải ghen tỵ.

Đây chính là thời kỳ may mắn đỉnh cao của tuổi Dậu. Họ có thể ký kết được nhiều hợp đồng tiền tỷ mang về nhiều lợi ích cho công ty và bản thân. Chính vì thế, tuổi Dậu sẽ có những ngày tháng cực kỳ rủng rỉnh viên mãn không ai sánh bằng.

Đúng 10h sáng (18/8/2022), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp gom hết cát lộc, tiền bạc tự chảy vào túi, làm ăn phát đạt, không lo túng thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp dưới đây nhận nhiều tài lộc, may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc dư dả, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

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