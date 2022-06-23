Đúng 10h ngày 25/6/2022, Thần Tài đích thân chỉ mặt gọi tên 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền tài rực sáng, vận trình hanh thông, tiền vô như nước tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 23/06/2022 18:35

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ ngày 25/6/2022 có tới 3 con giáp may mắn được thần tài trợ giúp, ôm tiền khủng trong tay, muốn gì có đó, sự nghiệp cũng thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phát huy được khả năng sáng tạo, năng lực phán đoán của mình. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết các rắc rối trước đó và tăng tốc về đích.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ ngày 25/6/2022 con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. Năm 2022 cũng thích hợp cho những ai có ý định khởi nghiệp.

Con giáp này đang khá đau đầu khi phải đứng trước các sự lựa chọn, giữa rời đi và giữ lại. Còn người độc thân đang có khá nhiều vệ tinh vây xung quanh, nhưng không có nghĩa là chọn bừa một người để yêu.

12 con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ ngày 25/6/2022 con đường hậu vận của tuổi Thân sẽ đón nhiều vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong giai đoạn trước, người tuổi Dậu thường phải cảnh giác trước những rắc rối đến từ môi trường làm việc xung quanh, thị phi xung quanh đồng nghiệp hoặc cấp trên. Tuy khó khăn, vất vả nhưng nhờ vậy, họ cũng học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân, chỉ tập trung vào mấu chốt công việc và ẩn mình chờ thời.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ ngày 25/6/2022 chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn.

Tài lộc của người tuổi Dậu có sự gia tăng đáng kể. Nếu là người làm ăn kinh doanh hoặc đầu tư thì có khả năng thu về lợi nhuận không nhỏ. Người làm công ăn lương thì có dấu hiệu đạt được kết quả khả quan, nhận lương thưởng tương xứng.

Sức khỏe con giáp này trong thời gian tới cũng là khá tối, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Có đau ốm cũng mau lành do gặp đúng thầy đúng thuốc.

12 con giap 2

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ ngày 25/6/2022 chính là cơ hội mà người tuổi Dậu đã chờ đợi. Nhờ được Tam Hợp che chở, công việc và tài lộc sẽ có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Cụ thể, thời gian tới công việc khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng.

Đặc biệt, con giáp này còn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, lúc gặp khó sẽ có người tương trợ, không lo một mình gánh vác mọi việc. Đường tinh duyên của họ cũng gặp may mắn không kém khi những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.

12 con giap 3

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Sau đêm nay, 'thời thế thay đổi', 3 con giáp sắp tới được quý nhân giúp đỡ, tương lai sự nghiệp sáng chói, tài lộc dồi dào, trúng số độc đắc, tiền chất đầy két tiêu mãi không hết

Sau đêm nay, 'thời thế thay đổi', 3 con giáp sắp tới được quý nhân giúp đỡ, tương lai sự nghiệp sáng chói, tài lộc dồi dào, trúng số độc đắc, tiền chất đầy két tiêu mãi không hết

Theo tử vi hàng ngày, sau đêm nay có đến 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, vận trình phía trước trải đầy may mắn, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp Tử vi con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi tháng 6 tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 13 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026