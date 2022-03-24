Đúng 10h ngày 25/3, 3 con giáp 'TRÁNH DỮ, ĐÓN LÀNH', may mắn ập đến, tài vận đua nhau kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/03/2022 14:55

Tử vi học có nói, đúng 10h ngày 25/3, có 3 con giáp sẽ vượt qua khó khăn, Thần Tài gõ cửa mang lộc đến.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, bước sang 10 ngày 25/3, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn. Họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu.

Từ thời điểm này, bất kể Thân làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, vì vậy nếu như nắm bắt được cơ tốt thì cuộc sống sẽ sang trang mới. Tuổi Thân nếu muốn đổi đời thì phải cẩn trọng phát huy thế mạnh của bản thân, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, một bước thăng hoa không ai sánh bằng.

Đúng 10h ngày 25/3, 3 con giáp 'TRÁNH DỮ, ĐÓN LÀNH', may mắn ập đến, tài vận đua nhau kéo về nhà - Ảnh 1
Bước sang 10 ngày 25/3, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Chúc mừng tuổi Dậu đang bước vào top những con giáp phát tài khi bước sang 10h ngày 25/3. Bản mệnh sẽ có nguồn thu nhập khả quan, không còn quá căng thẳng vì chuyện tiền bạc nữa. Nhờ thế mà Dậu có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền, không còn quá vất vả.

Ngoài ra, thời gian này cũng báo hiệu rằng những chú Gà sắp gặp được quý nhân. Chuyện hợp tác làm ăn cũng sẽ thúc đẩy lợi nhuận gia tăng, chính bạn chứ không phải ai khác sẽ thấy được ngay cái lợi từ đó, không cần phải chờ đợi lâu mà trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể “mắt thấy tai nghe”.

Đúng 10h ngày 25/3, 3 con giáp 'TRÁNH DỮ, ĐÓN LÀNH', may mắn ập đến, tài vận đua nhau kéo về nhà - Ảnh 2
Chúc mừng tuổi Dậu đang bước vào top những con giáp phát tài khi bước sang 10h ngày 25/3 - Ảnh: Internet

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể không quá tài năng giỏi giang nhưng họ lại được quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống khó khăn cách nào cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Con giáp này thường vất vả vào giai đoạn trung vận nhưng sau đó được đền đáp xứng đáng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, đúng 10h ngày 25/3, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận mỗi thứ đều có cải thiện bất ngờ. Đặc biệt, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần vì có thần tài và quý nhân chiếu cố, chuyện rủi hóa lành, cuộc sống nhận được nhiều điều tích cực.

Đúng 10h ngày 25/3, 3 con giáp 'TRÁNH DỮ, ĐÓN LÀNH', may mắn ập đến, tài vận đua nhau kéo về nhà - Ảnh 3
Tử vi học có nói, đúng 10h ngày 25/3, cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi tích cực - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót

Đúng thời điểm này, sẽ có 3 con giáp được Thần may mắn ban lộc lớn, bước ra cửa là có tiền, triệu người ganh tỵ.

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