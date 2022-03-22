Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 20:30

Đúng thời điểm này, sẽ có 3 con giáp được Thần may mắn ban lộc lớn, bước ra cửa là có tiền, triệu người ganh tỵ.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng Tý là một trong những con giáp phát tài khi bước sang 4h sáng ngày 23/3. Trên cơ bản, sự nghiệp của bản mệnh phát triển rất tốt nên tiền bạc thu về nhiều vô kể. Đây cũng là thời điểm người làm nghề tự do hoặc người làm ăn kinh doanh nhận được thành quả xứng đáng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến. Nếu là con giáp giỏi tiết kiệm, bạn sẽ còn dư dả hơn bây giờ nữa.

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót - Ảnh 1
Xin chúc mừng Tý là một trong những con giáp phát tài khi bước sang 4h sáng ngày 23/3 - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người may mắn khi luôn có quý nhân phù trợ và người này không ai khác chính là bạn của con giáp này. Đúng 4h sáng ngày 23/3, bạn có cơ hội được thưởng lớn nhờ thành tựu bạn mang lại cho công ty. Cấp trên rất quý mến và trọng dụng bạn.

Phải nói bạn là cánh tay phải đắc lực giúp cho công ty mang về nhiều hợp đồng lớn. Tình duyên rực rỡ, con giáp này cũng vô cùng hanh thông về tinh thần, làm việc cũng hiệu quả hơn. Có tiền thưởng khủng lại có thêm chức tước, tuổi Sửu nên trân trọng cơ hội đến với mình nhé.

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót - Ảnh 2
Đúng 4h sáng ngày 23/3, tuổi Sửu có cơ hội được thưởng lớn - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là người được trời ban nhiều phước lành nhất. Cuộc sống của con giáp này luôn đủ đầy sung túc, bên cạnh đó đời sống tinh thần cũng ấm êm hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Bước sang 4h ngày 23/3, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới. Con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp gặp được thời cơ tốt để thăng hoa. Ngoài ra, tuổi Hợi còn gặp được hỷ sự, giúp tinh thần thoải mái phấn chấn, công việc cũng phát triển và có nhiều điều mới mẻ. 

Tử vi chỉ rõ, đúng 4h sáng ngày 23/3, 3 con giáp vận may phủ lối, phúc lộc vô biên, tình - tiền đỏ chót - Ảnh 3
Bước sang 4h ngày 23/3, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ 5h ngày 19/3: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng

Từ 5h ngày 19/3: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng

Thời gian tới, có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

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