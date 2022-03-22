Top 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN khi bước sang 21/2 ÂL, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 20:10

Từ thời điểm này, may mắn trải dài trong cuộc sống của 3 con giáp này. Đây là thời điểm bạn có thể bứt phá, phát tài ngoạn mục.

Tuổi Tý

Bước sang ngày 21/2 âm lịch, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm thì thành công sẽ tới.

Công việc thuận lợi nên tài lộc cũng tăng lên bất ngờ, đặc biệt là nguồn tài lộc đến từ bên ngoài, công việc tay trái mang lại. Đường tình duyên của con giáp này vượng phát, nhân duyên tốt lành, người độc thân chắc chắn có những trải nghiệm thú vị trong quá trình tìm kiếm tình yêu cho mình.

Top 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN khi bước sang 21/2 ÂL, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 1
Bước sang ngày 21/2 âm lịch, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, từ ngày 21/2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ có vận may cực kì tốt, vạn sự như ý. Những thành quả bạn đạt được không chỉ vì may mắn mà còn do chính bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua. 

May mắn đến mức có thể coi như cuộc sống của Mão bước sang 1 trang hoàn toàn mới, tài lộc cứ thể đổ dồn vào nhà. Thậm chí, những chuyện xui xẻo cũng bị vận cát xóa tan tất cả. Bạn sẽ có 1 khoảng thời gian thoải mái tận hưởng, không phải lo nghĩ gì trong cuộc sống.

Top 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN khi bước sang 21/2 ÂL, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 2
Tử vi cho biết, từ ngày 21/2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ có vận may cực kì tốt - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tính cách mềm mỏng, dĩ hòa vi quý và không bao giờ tranh quyền đoạt lợi hay bày mưu tính kế hãm hại ai nên tuổi Hợi đi đến đâu cũng được yêu thương, quý mến. Con giáp này càng khéo léo trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc thì càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn.

Bước sang 21/2 âm lịch nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tuổi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh. Nằm chơi hốt bạc, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay. Đây là những thành quả mà Hợi xứng đáng nhận được.

Top 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN khi bước sang 21/2 ÂL, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 3
Bước sang 21/2 âm lịch nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tuổi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 5h ngày 19/3: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng

Từ 5h ngày 19/3: Top 3 con giáp được tài lộc gõ cửa liên tiếp, vận may ào đến nhà, đào trúng mỏ vàng

Thời gian tới, có 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may tiền bạc chất đống trong nhà nhiều như núi.

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