Đúng 10h ngày 15/9: 3 con giáp may mắn hơn người, được Thần Tài ưu ái đặc biệt, bội thu của cải, tài lộc dồi dào

Tử vi cho biết, tuổi Mùi sẽ tận hưởng phước lành trời ban, tình cảm và tiền bạc đều suôn sẻ thăng hoa. Thời gian này, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, may mắn hơn Mùi được công thành danh toại, tài vận mỗi năm mỗi tăng, cuộc sống những năm sau nữa không cần lo cơm áo gạo tiền và đương nhiên được sống thoải mái sung túc.

Nhìn chung, tuổi Mùi thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. Nếu chưa có người yêu thì Mùi sẽ gặp được người bạn tâm đầu ý hợp, tính tình vui vẻ.

Thoát khỏi tháng đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào tháng 9 năm 2022 vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy, càng về cuối tháng vận trình càng tốt. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, vào khoảng thời gian này con giáp Sửu sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong tháng, sự nghiệp của tuổi Sửu phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con Mèo thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Mão cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi giữa tháng 9 dương lịch cho biết, Mão sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Thời gian này, con giáp tuổi Mão cũng tích lũy được sự thịnh vượng, giàu có hơn mỗi ngày, sự nghiệp của con giáp này đạt được bước thăng tiến đáng kể. Nếu dành thời gian chuẩn bị và biết cách tận dụng thì đây có thể sẽ trở thành một trong những đỉnh cao cuộc đời.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.