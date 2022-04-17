Đúng 100 ngày tới, Thần Tài cưng như trứng mỏng, 3 con giáp quơ tay là có tiền, cứ ra tới ngõ là của nả ập xuống đầu, giàu sang phát hờn

Những người tuổi Ngọ vốn là người có năng lực, sẵn sàng thực hiện mọi kế hoạch đã được đặt ra từ trước. Họ cũng là những người có ý chí mạnh mẽ, không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

100 ngày tới của cải tài vận có nhiều khởi sắc đáng mong chờ. Thời gian tới, tuổi Ngọ chỉ cần vững tâm, nắm bắt cơ hội cũng có thể có thu hoạch tốt. Nên nhớ, đừng ở nhà, hãy ra ngoài, mở rộng các mối quan hệ, hành động nhanh chóng, dự kiến số tiền kiếm được còn hơn rất nhiều lần.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kĩ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn.



100 ngày tới bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.

Ảnh minh họa: Internet



Có thể khi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đầu tư ấy, bạn chỉ có ý định thăm dò thị trường, thử sức bản thân thôi, nhưng kết quả lại đem đến cho bạn một khoản lãi lời không ngờ.



Khi nhận được khoản tiền này, bạn có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức.

Tuổi Mão

Những người thuộc con giáp Mão không may sẽ phạm phải sao Thái Tuế trong 100 ngày tới, nếu không có sự trợ giúp của các phúc tinh trong cung sinh mệnh thì khủng hoảng lớn đang chờ họ phía trước. Bên cạnh đó, do phạm hung tinh như Đại Hao nên tài lộc của họ cũng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, cát nhân ắt có thiên tướng. Tình trạng không như ý này sẽ được giải quyết êm đẹp trong nửa cuối năm. Kết quả là thay vì vận số đi xuống, người tuổi Mão lại đón nhận nhiều vận may mới, của cải từ trên trời rơi xuống nhiều không đếm xuể.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm