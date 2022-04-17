Top con giáp rũ sạch vận đen, gom hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà, đạt tới đỉnh cao danh vọng trong 3 tháng tới

Qua cơn bĩ cực, top 3 con giáp giàu sang này sẽ ngập trong biển tiền, cứ thế mà giàu khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Tuổi Dậu có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì. Cộng thêm với một chút may mắn, tuổi Dậu có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp.

Mặc dù năm nay là năm của những bạn tuổi Dậu, tài vận tổng thể có biến động lớn, nhưng trong năm tới, những người bạn thuộc con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất một lần nữa. 3 tháng tới dự kiến tài sản của gia đình sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng.

Tuổi Thìn

Tử vi 3 tháng tới thấy tuổi Thìn khá thông minh và sáng suốt nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh nhưng công việc vẫn chưa được như ý, đôi khi bạn khá ích kỷ và khó tính. Bạn nào làm công việc liên quan đến pháp luật, y dược, kỹ thuật sẽ có tiến triển.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên kém may vì Thủy khắc Thổ. Con giáp này cần phải biết cân bằng cả công việc lẫn tình cảm, đừng vì bận rộn mà vô tâm với người ấy. Với bạn bè thì nên sống thoáng một chút cho dễ thở.

Tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Làm kinh doanh có lộc, thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Chỉ cần nỗ lực hơn nữa trong công việc thì thành công sẽ không còn xa.

Tuổi Dậu

Đàn ông và phụ nữ sinh vào năm Dậu đều là những người thông minh, độc lập, có năng lực tự chủ mạnh mẽ, không thích bị động trong công việc. Với tính cách như thế, họ luôn tự mình nắm bắt cơ hội chuyển vận và coi thường những thứ từ trên trời rơi xuống.

3 tháng tới nhờ có ý chí cầu tiến, có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống, không lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, tuổi Dậu luôn biết tạo ra cơ hội cho mình. Trong tháng 5 và 6, tài lộc của người tuổi Dậu hanh thông, những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến khiến cho năng lực của họ cũng được thể hiện, sự nghiệp thăng tiến, tiền vào ngày một nhiều.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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