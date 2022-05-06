Đúng 10 ngày tới: Duy nhất những con giáp này trúng số đổi đời, một bước lên mây, may mắn không ai bằng, tình - tiền đầy ắp, hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 16:00

Tử vi 10 ngày tới dự đoán những con giáp này có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây, tình - tiền đều viên mãn, thăng hoa.

Tuổi Mão

Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên Quan và Thương Quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình.

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Tình cảm: Vận trình tình cảm bù đắp yêu thương. Đối với nửa kia của mình, tuổi Mẹo luôn dành cho họ tình cảm chân thành, ấm áp. Con giáp này cũng tìm được nguồn động lực to lớn từ gia đình của mình.

Đúng 10 ngày tới: Duy nhất những con giáp này trúng số đổi đời, một bước lên mây, may mắn không ai bằng, tình - tiền đầy ắp, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
Trên phương diện sự nghiệp, Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc.

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, bạn mới không rơi vào trạng thái bất ngờ, bị động.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tìm được yêu thương. Người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự mai mối của người thân. Tình cảm vợ chồng gắn kết hơn trước sau những hiểu lầm, sóng gió chông chênh.

Đúng 10 ngày tới: Duy nhất những con giáp này trúng số đổi đời, một bước lên mây, may mắn không ai bằng, tình - tiền đầy ắp, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chuyển biến tích cực. Tam Hội quý nhân hỗ trợ giúp người tuổi Ngọ dần hiểu được nỗi khổ của nửa kia và cảm thông cho họ. Tình yêu có sự bao dung và tôn trọng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Đúng 10 ngày tới: Duy nhất những con giáp này trúng số đổi đời, một bước lên mây, may mắn không ai bằng, tình - tiền đầy ắp, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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