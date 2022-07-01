Đúng 10 ngày tới (2/7-11/7), Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc, những con giáp 'tiền đổ về nặng trĩu túi', cuộc sống 'một bước lên mây', may mắn vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 01/07/2022 19:16

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "tiền đổ về nặng trĩu túi", cuộc sống 'một bước lên mây', may mắn vượt bậc trong 10 ngày tới.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng. Thế nhưng đừng có tham lam quá mà theo đuổi những khoản đầu tư rủi ro mà bạn không thể nào kiểm soát được tình hình.

Ngoài ra, chuyện đôi lứa khá tốt đẹp. Người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy để cả hai đưa ra những quyết định thống nhất. Các cặp đôi có nhiều thời gian bên nhâu và chia sẻ hơn, thậm chí còn có kế hoạch đi du lịch cùng nhau.

Đúng 10 ngày tới (2/7-11/7), Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc, những con giáp 'tiền đổ về nặng trĩu túi', cuộc sống 'một bước lên mây', may mắn vượt bậc - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ nhận được nhiều tin vui trong việc kinh doanh, hoặc những ai đang đầu tư hay theo đuổi danh vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Quan tương trợ, người tuổi Mùi có thể hoàn thành xuất sắc công việc dưới sự dìu dắt của cấp trên hoặc quý nhân trong 10 ngày nữa. Bạn tiếp thu các kiến thức một cách nhanh chóng và áp dụng phù hợp trong thực tế, là tấm gương để mọi người noi theo.

Bên cạnh đó, nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, con giáp này cũng sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên cũng được mọi người giúp sức khi gặp phải khó khăn. Hôm nay, mọi việc đều được giải quyết thuận lợi.

Đúng 10 ngày tới (2/7-11/7), Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc, những con giáp 'tiền đổ về nặng trĩu túi', cuộc sống 'một bước lên mây', may mắn vượt bậc - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có thể hoàn thành xuất sắc công việc dưới sự dìu dắt của cấp trên hoặc quý nhân trong 10 ngày nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp tụ hội về vây quanh giúp con giáp tuổi Dậu có cơ hội được truyền cảm hứng, phát huy khả năng sáng tạo của mình trong cuộc sống. Bạn có thể thực hiện một số kế hoạch được đề ra từ trước một cách dễ dàng vì có sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Do đó, cuộc sống trở nên khởi sắc và có nhiều niềm vui hơn.

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh sự thân quen, gần gũi, thậm chí người mới gặp cũng có cảm giác là bạn đã quen từ bao giờ. Khoảng thời gian này cũng sẽ rất tốt cho việc kết nối, mở rộng mối quan hệ cho bạn, việc này tốt cho cả chuyện tình cảm lẫn công việc.

Đúng 10 ngày tới (2/7-11/7), Tam Hợp hội tụ, Thần Tài phát lộc, những con giáp 'tiền đổ về nặng trĩu túi', cuộc sống 'một bước lên mây', may mắn vượt bậc - Ảnh 3
Tam Hợp tụ hội về vây quanh giúp con giáp tuổi Dậu có cơ hội được truyền cảm hứng, phát huy khả năng sáng tạo của mình trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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