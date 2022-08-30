Đúng 10 giờ sáng mai (31-8), Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội đầu tư rộng mở, ‘tiền bạc khắp nơi đổ về’, không muốn cũng giàu nứt vách

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 giờ sáng mai (31-8) những ngôi sao may mắn tề tựu về nhà 3 con giáp có phúc lộc đầy tay, sự nghiệp 1 bước lên hương.
- Đúng 4 giờ chiều mai (31/8), Thần Tài cực sủng ái, 3 con giáp này rủ nhau giàu to, trúng quả ‘tiền tài phủ phê’, tình duyên chạm nóc, giàu có, tiền tiêu 3 năm không hết
- Đúng 12h hôm nay (30/8), Cát Tinh báo hỷ, Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tiền vào ào ào như nước, làm 1 thắng 10, đổi vận phát tài, vinh hoa phú quý khiến thiên hạ phát hờn
Tuổi Tý
Đúng 10 giờ sáng mai (31-8), vốn là một người thẳng thắn, bộc trực nên tuổi Tý gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, lòng quả quyết, dám nghĩ dám làm đã đưa bản mệnh đến những vị trí cao trong lĩnh vực sở hữu.
Tử vi dự báo rằng đúng 10 giờ sáng mai (31-8), con giáp này có cơ duyên với kim tiền. Bản mệnh sẽ không bỏ lỡ các cơ hội cầu tài, tăng thu nhập, gây dựng tài chính vững mạnh. Tuổi Tý được nhiều quý nhân giúp sức nên tài khí ngày càng hưng vượng. Tý chỉ cần tập trung vào công việc của mình thì khả năng chạm tới thành công sẽ rất cao, tích lũy được số tiền lớn.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi tốt bụng. Họ luôn đối xử tốt với những người xung quanh, đặc biệt là người thân trong gia đình. Có thể nói, con giáp này sống rất tình cảm, chân thành. Họ sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu, giúp người thân trong gia đình có cuộc sống thoải mái, êm ấm.
Tử vi dự báo rằng, đúng 10 giờ sáng mai (31-8), người tuổi Mùi có vận số vô cùng may mắn. Con giáp này có thể đón nhận cơ hội làm giàu, mở rộng quy mô làm ăn, tăng nguồn thu nhập nhờ Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh. Khi cuộc sống đã đủ đầy, các mối lo về kinh tế lùi lại phía sau, tuổi Mùi sẽ mang đến những cơ hội phát tài cho người thân và bạn bè xung quanh.
Tuổi Ngọ
Ngọ là con giáp nhanh nhẹn, có khả năng học hỏi tốt. Tuổi Ngọ cũng được nhiều người xung quanh yêu mến. Đúng 10 giờ sáng mai (31-8), Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt. Ngoài các vì sao may mắn hội tụ, quý nhân cũng giúp các cơ hội trước mắt thành kết quả tốt đẹp, đánh dấu thời kỳ chuyển vận ấn tượng.
Nắm chắc thời cơ, không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, tuổi Ngọ chắc chắn sẽ gây dựng sự nghiệp vững chắc, tài chính hùng mạnh. Khi đó, bản mệnh sẽ có cuộc sống giàu quý khiến nhiều người ngưỡng mộ, nể phục.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm