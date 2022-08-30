Đúng 10 giờ sáng mai (31-8), Bắc Đẩu Kim chiếu mệnh, 3 con giáp mở cửa là gặp điềm lành, cơ hội đầu tư rộng mở, ‘tiền bạc khắp nơi đổ về’, không muốn cũng giàu nứt vách

Tuổi Tý

Đúng 10 giờ sáng mai (31-8), vốn là một người thẳng thắn, bộc trực nên tuổi Tý gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, lòng quả quyết, dám nghĩ dám làm đã đưa bản mệnh đến những vị trí cao trong lĩnh vực sở hữu.

Tử vi dự báo rằng đúng 10 giờ sáng mai (31-8), con giáp này có cơ duyên với kim tiền. Bản mệnh sẽ không bỏ lỡ các cơ hội cầu tài, tăng thu nhập, gây dựng tài chính vững mạnh. Tuổi Tý được nhiều quý nhân giúp sức nên tài khí ngày càng hưng vượng. Tý chỉ cần tập trung vào công việc của mình thì khả năng chạm tới thành công sẽ rất cao, tích lũy được số tiền lớn.