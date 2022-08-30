Vào 3 giờ sáng mai (31.8): Sổ Nam Tào đã chốt, 3 con giáp nhận tin vui liên tiếp, Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, vinh hoa phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 09:39

Vào 3 giờ sáng mai (31.8), sao may mắn gặp thần tài ban lộc cho 3 con giáp, phú quý triền miên vây lấy thân, của nả đầy nhà, hưởng giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có nguyên tắc riêng, không thích dựa dẫm vào người khác, mọi việc đều do bản thân nỗ lực, cố gắng hoàn thành.

Vào 3 giờ sáng mai (31.8), vận thế của con giáp này vô cùng khởi sắc, vận may liên tiếp kéo đến, công việc thuận buồm xuôi gió, đạt được nhiều thành công, tài lộc dồi dào. Người tuổi Sửu không chỉ được đề bạt lên vị trí công việc mới với quyền lực cao hơn mà còn có nguồn thu nhập lớn khiến người khác ngưỡng mộ. Con giáp trong thời gian này chỉ cần cố gắng sẽ có phước phần đầy thân.

Vào 3 giờ sáng mai (31.8): Sổ Nam Tào đã chốt, 3 con giáp nhận tin vui liên tiếp, Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, vinh hoa phú quý đầy nhà - Ảnh 1
Con giáp hưởng vinh hoa phú quý đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân rất tinh anh, thông minh và hoạt bát. Nếu bạn muốn có ai đó vui nhộn quanh mình thì hãy tìm một người tuổi Thân. Họ cũng được biết đến với tư tưởng sống lạc quan, luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng.

Trong công việc, con giáp này tận tâm tận lực, giàu nghị lực vươn lên. Khi gặp khó khăn, họ tìm nhiều cách để xoay chuyển tình thế chứ không dễ gì đầu hàng.

Vào 3 giờ sáng mai (31.8), con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, phúc khí tràn đầy, chuyện vui nối tiếp nhau gõ cửa. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này làm ăn phất lên trông thấy. Hàng hóa được họ nhập về thường sẽ bán hết trong thời gian ngắn.

Vào 3 giờ sáng mai (31.8): Sổ Nam Tào đã chốt, 3 con giáp nhận tin vui liên tiếp, Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú, vinh hoa phú quý đầy nhà - Ảnh 2
Vận may đến gần người tuổi Thân. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi người làm công ăn lương cũng được cấp trên tạo điều kiện để phát huy khả năng. Nhờ đạt thành tích cao nên người tuổi Thân nhận khoản thưởng lớn, thu nhập dư dả. Người tuổi này cần nắm bắt thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để vươn xa hơn trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, chịu khó, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhất, và không bao giờ nề hà bất cứ công việc, nhiệm vụ gì.

Vào 3 giờ sáng mai (31.8), sao may mắn Nam Tào gần kề, vận đen đeo bám người tuổi Mùi sẽ được hóa giải, gặp bất cứ trở ngại nào cũng có thể biến nguy thành cơ, gặp hung hóa cát, tai qua nạn khỏi.

Đặc biệt sẽ rất may mắn trong việc đầu tư, kinh doanh, làm đâu thắng đó, bỏ vốn một mà thu lợi nhuận gấp mười, tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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