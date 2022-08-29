Tử vi 10h sáng mai (30/8), Nam Tào ‘ghi sổ vàng’, Thần Tài hậu thuẫn 3 con giáp có tiền bạc chật két, của cải tăng lên gấp bội, không trúng lớn cũng giàu, cũng sang

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào 10h sáng mai (30/8), những con giáp có phú quý vây thân, phúc lộc đến gần, giàu sang vô đối.

Tuổi Thìn Trời sinh Thìn là con giáp sắc sảo, có tham vọng và không ngừng học hỏi. Họ sống có lý tưởng nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng không bao giờ chấp nhận già đi trong cơ cực. Quyết tâm làm giàu, khát khao đổi đời giúp Thìn làm việc chăm chỉ, kiên trì nên thành công đến với họ là điều tất yếu. Tử vi 10h sáng mai (30/8), vận số của Thìn thịnh vượng nhất. Đây là thời điểm họ có sao tốt trợ mệnh, làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, luôn có quý nhân kè kè kế bên giúp sức. Cơ hội này sẽ giúp Thìn thăng tiến vùn vụt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật nhà.

Con giáp Thìn gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tháng 7 đã được dự đoán là một tháng khó khăn khi những người tuổi Tỵ có thể sẽ gặp trục trặc trong công việc nên thời gian trước đây, những người tuổi Tỵ sẽ cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Đó cũng có thể một phần là do người tuổi Tỵ vốn mang bản tính hiền lành, sống tình cảm và hay nghĩ đến người khác. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình. Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi tử vi 10h sáng mai (30/8), mọi ước mong được thành sự thật vì vốn dĩ Nam Tào đã điểm sổ, tài vận của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Con giáp Tỵ hưởng nhiều lộc trời. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Trong 12 con giáp, Ngọ được nhắc đến là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường. Những người tuổi Ngọ đều sống có lý tưởng và hoài bão ngay từ khi còn nhỏ. Những người này sẽ nỗ lực từng bước để thực hiện ước mơ của mình. Khi hướng về tương lai, người tuổi Ngọ luôn có những yêu cầu rất khắt khe, lập kế hoạch trước khi hành động. Bản mệnh biết rằng muốn làm được việc lớn thì phải giải quyết vấn đề từng bước một, không thể nóng vội hay làm việc tuỳ hứng. Chính sự kiên trì không mệt mỏi này đã giúp những chú Ngựa chinh phục ngọn núi này đến ngọn núi khác và nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của những người xung quanh. Theo tử vi, 10h sáng mai (30/8) là khoảng thời gian phát lộc của những người tuổi Ngọ. Thần Tài trợ mệnh, con giáp này có bước tiến trong vận trình sự nghiệp cũng như tài chính, bản mệnh hứa hẹn có thể là người tạo ra bước đột phá, phát tài nhanh chóng. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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