Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, chuẩn bị ‘gọi nhau’ chở tiền về, tài vận bủa vây, từ giờ đến cuối năm làm gì cũng giàu

Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), tuổi Tuất có cơ hội thay đổi tài mệnh, gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn.

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

Con giáp tuổi Hợi được biết đến với trái tim nhân hậu và tấm lòng lương thiện. Người tuổi này không thích đua chen, không mưu cầu cuộc sống quá đầy đủ về vật chất. Hợi thích một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm.

Hơn nữa, Tuất may mắn được Ngọc Hoàng trên cao che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tình duyên viên mãn, con giáp này tương lai rộng mở và hạnh phúc vô cùng.

Người tuổi Hợi đủ trưởng thành và điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề khó khăn một cách chu toàn và thấu đáo nhất. Chính suy nghĩ và thái độ sống của bạn đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác nên về già sẽ nhận được nhiều phúc báo, đặc biệt là Thần Phật luôn kề bên, cho lộc.

Tuổi Hợi sẽ đón tài lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), con giáp này có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Người chưa có công việc thì đây là thời điểm bạn sẽ nhận được công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Tuổi Hợi may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn có số mệnh phú quý, tuy nhiên vì chưa gặp được may mắn nên họ không thành công như mong đợi. Tử vi 2 ngày tới (30 - 31/8), vận may của tuổi Dần đáng được chú ý hơn tất cả, tài vận tuổi Dần sẽ lên thăng tiến hơn, cơ hội để lấy lại những gì đã mất cũng như cơ hội làm giàu, tạo dựng được sự nghiệp riêng sẽ đến.

Dần vốn có nhiều tham vọng, họ mạnh mẽ và không bao giờ sợ thất bại. Vì vậy, họ luôn nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng hơn nhiều người để đạt được điều mà mình mong muốn. Bề ngoài tuổi Dần có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong họ rất tình cảm và biết chăm sóc người khác. Sự lạc quan, tích cực và điều này đã giúp họ sớm làm giàu trong cuộc sống. Con giáp này may mắn được chiếu rọi dễ dàng kiếm được số tiền lớn, đủ để họ sống dư dả đến vài năm sau.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm