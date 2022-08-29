Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, chuẩn bị ‘gọi nhau’ chở tiền về, tài vận bủa vây, từ giờ đến cuối năm làm gì cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 19:21

Những con giáp sắp tới danh - tình và cả tiền đều viên mãn không ai bằng. Sớm muộn cũng đổi đời giàu sang.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn hiền lành, sống dĩ hòa vĩ quý, luôn nghĩ cho người xung quanh nên cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ khi cần. Phần lớn tất cả những người tuổi Tuất không có tham vọng về cuộc sống giàu sang nhưng họ luôn nỗ lực không ngừng để cuộc sống được đủ đầy, bình yên.

Những con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trời ban, có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), tuổi Tuất có cơ hội thay đổi tài mệnh, gặp thời, gặp thế nên có khả năng tạo dựng sự nghiệp vững chắc, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống khấm khá hơn.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, chuẩn bị ‘gọi nhau’ chở tiền về, tài vận bủa vây, từ giờ đến cuối năm làm gì cũng giàu - Ảnh 1
Con giáp Tuất sẽ gặp may mắn và may mắn hơn nữa. Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, Tuất may mắn được Ngọc Hoàng trên cao che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tình duyên viên mãn, con giáp này tương lai rộng mở và hạnh phúc vô cùng.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi được biết đến với trái tim nhân hậu và tấm lòng lương thiện. Người tuổi này không thích đua chen, không mưu cầu cuộc sống quá đầy đủ về vật chất. Hợi thích một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm.

Người tuổi Hợi đủ trưởng thành và điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề khó khăn một cách chu toàn và thấu đáo nhất. Chính suy nghĩ và thái độ sống của bạn đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác nên về già sẽ nhận được nhiều phúc báo, đặc biệt là Thần Phật luôn kề bên, cho lộc.

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), 3 con giáp được Ngọc Hoàng sủng ái, chuẩn bị ‘gọi nhau’ chở tiền về, tài vận bủa vây, từ giờ đến cuối năm làm gì cũng giàu - Ảnh 2
Tuổi Hợi sẽ đón tài lộc về nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày liên tiếp (30 - 31/8), con giáp này có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Người chưa có công việc thì đây là thời điểm bạn sẽ nhận được công việc phù hợp với khả năng của bản thân. Tuổi Hợi may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn có số mệnh phú quý, tuy nhiên vì chưa gặp được may mắn nên họ không thành công như mong đợi. Tử vi 2 ngày tới (30 - 31/8), vận may của tuổi Dần đáng được chú ý hơn tất cả, tài vận tuổi Dần sẽ lên thăng tiến hơn, cơ hội để lấy lại những gì đã mất cũng như cơ hội làm giàu, tạo dựng được sự nghiệp riêng sẽ đến.

Dần vốn có nhiều tham vọng, họ mạnh mẽ và không bao giờ sợ thất bại. Vì vậy, họ luôn nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng hơn nhiều người để đạt được điều mà mình mong muốn. Bề ngoài tuổi Dần có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong họ rất tình cảm và biết chăm sóc người khác. Sự lạc quan, tích cực và điều này đã giúp họ sớm làm giàu trong cuộc sống. Con giáp này may mắn được chiếu rọi dễ dàng kiếm được số tiền lớn, đủ để họ sống dư dả đến vài năm sau.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 giờ sáng mai (30/8), Hỷ tinh nhập mệnh, may mắn liên tiếp, 3 con giáp đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Tài tinh, cuộc sống thăng hoa, giàu không lối thoát

Đúng 6 giờ sáng mai (30/8), Hỷ tinh nhập mệnh, may mắn liên tiếp, 3 con giáp đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Tài tinh, cuộc sống thăng hoa, giàu không lối thoát

Theo tử vi 12 con giáp đúng 6 giờ sáng mai (30/8), những người tuổi này đã may lại còn may hơn, trên có quý nhân phù trợ, dưới có tài tinh chiếu sáng, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 9 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay