Đúng 6 giờ sáng mai (30/8), Hỷ tinh nhập mệnh, may mắn liên tiếp, 3 con giáp đi bên trái gặp Phúc tinh, đi bên phải gặp Tài tinh, cuộc sống thăng hoa, giàu không lối thoát

Vận tài lộc may mắn nhờ Tam Hội cục. Tiền bạc đang theo nhau đổ về túi bản mệnh, nhất là người kinh doanh sẽ có doanh thu vượt trội. Ngoài ra nếu con giáp này có ý định mở rộng quy mô làm ăn hoặc nhập thêm hàng mới, khai trương thì cũng có sự thuận lợi nhất định.

Đúng 6 giờ sáng mai (30/8), công việc cuối tuần của Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Tài Tinh thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Vận trình tài lộc đúng 6 giờ sáng mai (30/8) của con giáp Mão tốt hơn mong đợi nhờ Hỷ thần soi sáng. Mão biết làm ăn, biết lập kế hoạch kiếm tiền, tiết kiệm tiền. Nhiều người nhìn vào nghĩ con giáp này phá phách, keo kiệt nhưng đâu biết họ rất giỏi xoay tiền và tìm mối làm ăn chứ không hề ngồi yên một chỗ.

Công việc ngày càng có nhiều khởi sắc. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng của bạn sớm được cấp trên nhìn thấy. Trước đây có kẻ thích sân si, dìm bạn xuống nhưng giờ đây phải im miệng vì không tìm ra lỗi của bạn, cứ làm tốt thì chẳng ai dám ăn hiếp Sửu cả. Con giáp này cứ yên tâm tu trí làm ăn, tài vận sẽ đến một sớm một chiều mà thôi.

Trời sinh tuổi Mão còn có đầu óc thông minh, nhanh nhẹn, luôn nắm bắt vấn đề nhanh chóng và giỏi vận dụng kiến thức vào thực tế. Từ nhỏ, vận thế của họ đã tốt hơn những người khác, đến khi đi làm, họ cũng nhanh chóng được lòng người vì cách đối nhân xử thế.

Con giáp Mão không chỉ thông minh mà còn rất may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì lẽ đó mà tuổi Mão thường được sự phù hộ của Thần Phật, một đời sống trong cảnh bình an, hiếm khi gặp tai ương, hoạn nạn. Khi kết thúc được sự xâm hại của vận rủi, vận may sẽ gõ cửa, đại phúc đại quý. Đây là con giáp được thần phật che chở, nhất là trên phương diện tài lộc. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Mão đã sống trong cảnh sung túc, có của ăn của để.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường được biết đến với tính cách khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Tuy nhiên, thời còn trẻ, con giáp này dễ mất bình tĩnh khi đối diện với khó khăn.

Sau khi trưởng thành, khi kinh nghiệm xã hội phong phú hơn, con giáp này trở nên trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều. Trong công việc, Tuất luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp, chu đáo, có trách nhiệm.

Đúng 6 giờ sáng mai (30/8), người tuổi Tuất đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp, tài lộc vượng phát. Trong thời điểm này, người thuộc con giáp Tuất được cả phúc tinh lẫn tài tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Người tuổi này làm kinh doanh thì doanh số tăng mạnh, lại gặp được những người bạn làm ăn cùng chí hướng với mình. Người tuổi Tuất nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Bạn hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm